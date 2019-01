Pour nos spécialistes, l'AJ Auxerre peut décrocher la 5ème place de Ligue 2

Auxerre, France

Sa plus belle série de la saison, 8 matches sans revers (4 succès, 4 matches nuls) en championnat, seule équipe invaincue sur cette durée, sa faculté à enchaîner les buts (deux succès 4-0, face à Grenoble, le 20/12 et au Gazélec Ajaccio, le 11/01) sur ces dernières sorties, redonne de l'espoir aux supporters de l'AJA. De l'espoir et du rêve: celui de jouer la montée en Ligue 1. La cinquième place, à six points, actuellement occupée par Lens, est le dernier accessit qui permet aux formations de Ligue 2 de disputer les barrages d'accession à l'élite. Mais l'AJA, lancée comme une TGV, après être revenue de l'enfer, peut-elle viser le TOP 5 de la Ligue 2?Nos experts, consultés par France Bleu Auxerre, sont optimistes.

Jean-Luc Vannuchi: "L'AJA est bien armée pour jouer les trouble-fêtes"

Pour Jean-Luc Vannuchi, actuel sélectionneur de l'équipe de France des 18 ans, cette AJA peut viser plus haut: "Pour jouer le haut de tableau, il faut faire une série (positive). Tout échec peut être préjudiciable. Il faudra donc voir dans la durée si l'équipe est maintenant capable de continuer sur cette dynamique-là détaille l'ancien entraîneur auxerrois (mars 2014-juin 2016) qui garde un œil très attentif sur une équipe qu'il a emmené en finale de la Coupe de France, (2015, perdue 1-0 face au PSG). Mais aujourd’hui, l'AJA est bien armée pour jouer les trouble- fêtes. J'y crois et je lui souhaite".

Benoit Pedretti: "S'ils le veulent, ils peuvent le faire"

Un sentiment partagé par Benoît Pedretti qui s'appuie sur la série de 8 matches sans défaite des icaunais et son visage très offensif (14 buts marqués en 8 matches). "Tout est possible dans ce championnat juge l'ancien capitaine auxerrois, aujourd'hui entraîneur adjoint à Nancy, en Ligue 2. Une équipe comme Auxerre est capable de renter dans les cinq premières places. Car ils ont tout: une équipe qui a énormément de talents individuels, un gros effectif et un entraîneur (Pablo Correa, que B. Pedretti a connu à Nancy) d'expérience. Et s'ils le veulent, ils peuvent le faire."

Mohamed Yattara et l'AJA ont retrouvé sourire et ambitions © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

Jean-Luc Arribart, consultant L2 pour Canal +: "Ils partent de loin et il ne faudrait pas qu'il y ait un ou deux joueurs clés qui se blessent"

Lui aussi se dit que tout est possible pour les barrages. Mais Jean-Luc Arribart, consultant Ligue 2 pour Canal +, émet deux bémols concernant l'AJA. "1: ils partent de loin (11èmes), il y a donc beaucoup d'équipes qui sont en course avec Auxerre. Et l'autre bémol, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un ou deux joueurs clés qui se blessent. Et là, je pense à Julien Féret, Philippoteaux et Adéoti, qui sont des joueurs majeurs de l'AJA."

Pour espérer recoller au TOP 5, situé à six points, il faudra que l'AJA double six équipes. Et qu'elle gère aussi un calendrier délicat. Sur la phase retour, les icaunais devront se déplacer chez 6 des 8 premiers. Notamment à Brest, Lorient, ou Lens. Des déplacements souvent bien périlleux.

Retours de Tacalfred et Arcus

Equipe probable de l'AJA face à Orléans: Westberg - Arcus, Tacalfred, Souprayen, Boto - Goujon, Adéoti (cap) - Mancini, Féret, Philippoteaux - Yattara.

