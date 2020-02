AJ Auxerre : confirmer l'embellie face à Chambly

Les attaquants Mickaël Le Bihan et Rémy Dugimont célébrant un but.

Auxerre, France

L'AJ Auxerre va mieux. Le club Icaunais stagne toujours à la 12e place du classement de Ligue 2 mais les résultats sont bien meilleurs depuis le début de l'année. Depuis le début de la phase retour, début janvier, les Auxerrois sont même dans leur meilleure forme de la saison avec une moyenne de deux points par match, une moyenne d'équipe du haut de tableau alors qu'ils reçoivent Chambly vendredi soir pour la 25e journée de Ligue 2.

Une moyenne de deux points par match

La dernière victoire en date des Auxerrois, une très belle victoire 3-2 à Ajaccio, 3e de Ligue 2, ne vient que conforter l'embellie constater depuis le début de l'année. En 2020, ils ont joué cinq matches et se sont imposés à trois reprises (Le Mans, Sochaux, Ajaccio), pour un nul contre Clermont et une défaite à Guingamp. L'AJA a pris dix points sur quinze possibles. Cette dynamique n'a pas permis de gagner des places au classement mais a eu le mérite de permettre aux Auxerrois de prendre leur distance avec la zone rouge.

Cette victoire à Ajaccio, est-ce un match référence sur lequel va s'appuyer l'entraîneur avant d'affronter Chambly? Non, répond Jean-Marc Furlan. "Le contexte, les deux équipes sont très différentes. Mais je m'appuis sur la dynamique actuelle. J’ai pris le repère des cinq derniers matches depuis 2020 où on est à deux points par match. C’est la première fois que ça arrive dans la saison. J'évite les paroles en l'air, à mes joueurs, je leur fixe des objectifs bien précis écrits noir sur blanc sur un tableau. L’un d’eux, c’est que si tu fais deux points par match toute la saison, tu es devant."

"Il n'y a pas de légèreté, pas de relâchement on veut continuer sur notre lancée" - Birama Touré

L'entraîneur auxerrois comme les joueurs restent prudent. Tous ont encore en tête cette série de neuf matches sans victoire qui a plombé leur saison. "L'entraîneur est là pour surveiller qu’il n’y ait pas de relâchement et nous aussi, les joueurs, on sait qu’on avait fait un bon début de saison et que la suite avait été plus compliquée. Donc _on veut surtout éviter de revivre ça_", explique le milieu de terrain Birama Touré.