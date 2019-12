AJ Auxerre : Guy Roux donne son avis sur Jean-Marc Furlan

Auxerre, France

Interrogé par le journal l'Est Républicain alors que les Auxerrois reçoivent Nancy vendredi, Guy Roux a commenté la situation actuelle de l'AJ Auxerre et donné aussi son avis sur l'entraîneur Jean-Marc Furlan. A 81 ans, le coach historique de l'AJA a expliqué être déçu des résultats actuels du club (14e de Ligue 2) : "comme beaucoup de monde à Auxerre, je suis simplement déçu, j’aimerais que l’équipe se porte mieux en deuxième division."

Guy Roux a aussi indiqué ne pas suivre les matches de la Ligue 2 en dehors de ceux de l'AJA quand il est présent à l'Abbé Deschamps et de ne pas s'immiscer dans la gestion de l'équipe professionnelle : "Il m’arrive rarement d’être au stade pour l’entraînement des pros. Lorsque c’est le cas, je regarde un quart d’heure et je m’en vais sans poser la moindre question."

Que pense -til de Jean-Marc Furlan?

Invité à donner son avis sur l'entraîneur actuel de l'AJ Auxerre, Guy Roux explique : "je ne pouvais qu’approuver ce choix l’été dernier, parce que je l’avais moi-même sollicité pour me remplacer sur le banc, à l’époque. Quand on regarde sa carrière, on voit que c'est un coach qui a toujours réussi en L2 (il a obtenu quatre montées en L1), on peut donc penser que ce n’est pas lui le problème."