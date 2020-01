AJ Auxerre : le club italien du Milan AC intéressé par Harisson Marcelin

Auxerre, France

A peine 19 ans mais déjà très convoité. Le jeune joueur de l'AJ Auxerre, Harisson Marcelin intéresse d'autres clubs. Selon le média italien Sky sport Italia, le Milan AC voudrait recruter la pépite auxerroise. Harisson Marcelin a gagné sa place de titulaire en charnière centrale cette saison (15 matches dont 14 titularisations en Ligue 2). Auteur de matches sérieux, l'International U19, 1m97, a été observé par plusieurs clubs du championnat Italien et Anglais. Son prix pourrait atteindre environ 10 millions d'euros. Lors ce mercato hivernal, l'AJA est très discrète. Seul mouvement pour le moment, le prêt avec option d'achat de l'attaquant Yanis Merdji au Mans FC.

Monaco intéressée aussi par Marcelin

L'AJ Auxerre aurait reçu ce mercredi aussi une offre en provenance de Monaco concernant le jeune défenseur central. Ce transfert pourrait avoir pour but de compenser un éventuel départ du défenseur de 18 ans Benoît Badiashile l’été prochain. Formé à l'AJA, le défenseur central réunionnais natif du Port, au nord-ouest de l'Ile de la Réunion est en contrat avec l'AJA jusqu'en juin 2023.

Je lui ai dit 'toi tu as à un potentiel énorme. Mais mon grand, utilise-le s'il te plaît, ne fais pas le gros dormeur !' - Jean-Marc Furlan

" Il a un potentiel athlétique et technique de très haut niveau. La preuve, il est international" selon son entraîneur Jean-Marc Furlan qui croit beaucoup en lui. Au bout de quinze jours de travail, je lui ai dit 'toi tu as à un potentiel énorme. Mais mon grand, utilise-le s'il te plaît, ne fais pas le gros dormeur'. Car le gros problème du sport de haut niveau et du football, c'est comment, intellectuellement, tu utilises le maximum de tes capacités, alors qu'à mon sens, il ne les utilise qu'50% à l'heure actuelle. Alors, on me dit souvent 'oui mais il est jeune'. On s'en fout! J'ai fréquenté des jeunes de 17 ans et demi, ils te faisaient peur."