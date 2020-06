AJ Auxerre : le stade Abbé-Deschamps rouvre ses portes pour rendre hommage à Jean-Claude Hamel

Les hommages se multiplient depuis l'annonce de la mort de Jean-Claude Hamel. Dirigeants, anciens joueurs, personnalités politiques, les hommages affluent en hommage à l'ancien président. Sur les réseaux sociaux, les supporters de l'AJA sont aussi très nombreux à réagir. Le club veut leur donner l'occasion de le faire directement dans l'antre de l'AJA

Registre de condoléances

Le club icaunais a décidé d'ouvrir les portes de l'Abbé-Deschamps : "l’AJ Auxerre vous propose de venir rendre hommage à son ancien président Jean-Claude Hamel." explique le club dans un communiqué. Un registre de condoléances est mis à disposition à l’entrée du tunnel d’accès au terrain. Les supporters pourront ensuite visiter le salon Jean-Claude Hamel. En janvier 2019, Francis Graille, l’actuel président de l’AJA, avait organisé une cérémonie pour rebaptiser l’emblématique salon des présidents au stade de l’Abbé-Deschamps "salon Jean-Claude Hamel", cet espace accueille les officiels les soirs de match.

Le club demande aux supporters " de bien vouloir appliquer les gestes barrières, de respecter une distance d’un mètre, de venir avec votre masque de protection et votre stylo". La visite est en accès libre ce mercredi de 13h30 à 18h30 et jeudi de 10h-12h et 14h-18h30.