"Je n'ai tué personne". L'attaquant de l'AJ Auxerre Romain Philippoteaux s'exuse après son pénalty raté

"-Comprenez-vous la colère des supporters qui vous en veulent d'avoir tenté, et manqué, votre Panenka?

Je suis d'accord avec eux. La seule chose que je voulais, c'était marquer. Après, que ce soit les supporters ou le club, ils ont toujours vu l'implication que j'ai mise dans tous les matches. Après, j'ai pris un coup derrière la tête parce que je voulais récompenser l'équipe et j'avais cette responsabilité de le tirer. Le louper, en plus de ce cette façon -là, cela a fait beaucoup parler. Si j'avais marqué ou même tiré au-dessus d'une autre façon, personne n'aurait rien dit. Maintenant, le plus important cela reste le club et l'équipe. Et j'espère que l'on gagnera contre Clermont. J'arrive à un âge où les critiques, je les assume. J'ai toujours assumé tout ce que j'avais fait dans la vie, ce n'est pas un souci. Je n'ai tué personne. Bien sur que je suis déçu J'aime ce club et je suis venu ici pour avoir des ambitions. Mais ce n'est pas ca qui va me faire perdre mon ambition, mon envie ou mes moyens lors des prochains matches quand on fera appel à moi. Je répondrai comme j'ai toujours répondu et je donnerai le maximum et me rattraperai, même si, ça arrive.

"J'assume les critiques. Mais je n'ai tué personne"

-Cette Panenka, était-ce un mauvais choix alors que vous perdiez 1-0?

Si j'avais marqué, vous n'auriez même pas parlé de mauvais choix. Après, c'est ce geste. D'une certaine façon, on peut dire qu'il est prétentieux (ce geste)... Mais ce n'est pas du tout moi. Les gens qui me connaissent vous le diront. Après, je n'ai pas à me justifier de ça. Quand j'ai marqué à Sochaux (d'une Panenka, le 23 novembre, pour une victoire de l'AJA 4-1), tout le monde me disait, t'es un génie... Ce n'est pas pour autant que je me prenais pour un génie. C'est dommage car les gens n'aient pas vu les deux actions que j'avais faites juste avant (à Brest). C'est le monde du foot, il est comme-ça. Si j'avais tiré au-dessus, les commentaires auraient été tout autre. Maintenant, j'assume. Je présente mes excuses aux supporters, aux joueurs, au coach et au club, surtout. Ce sera maintenant à moi d'assumer sur les prochains matches, en capitalisant, en prenant les trois points.

-Drôle de semaine pour vous car, mardi, vous avez appris que vous étiez nommé pour l'élection de joueur du mois de janvier en Ligue 2?

(Il retrouve le sourire) Je suis très croyant. Hier (mardi) j'étais avec mes parents et on se disait qu'un jour plus-tôt, j'étais... pas au plus bas, je n'aime pas dire ça, mais j'étais affecté. Et hier, je reçois cette nomination qui récompense la confiance du coach, du club, de mes équipiers. Et cela vient dire qu'il ne faut pas tout oublier et que j'avais fait de bonnes choses. C'était un petit rappel. C'était bien que cela arrive à ce moment-là. Cela atténue un peu une certaine déception de Brest. Et là où je serais le plus heureux, c'est si vendredi, on a les trois points pour avancer, tous ensemble."