Barrages d'accession Ligue 1 : les supporters auxerrois en route pour Geoffroy-Guichard !

L'AJ Auxerre dispute dimanche, au stade Geoffroy Guichard, l'AS Saint-Etienne en barrages retour d'accession à la Ligue 1. Et ils pourront compter sur leurs supporters, entre 1500 et 2000 ont fait le déplacement. Reportage.

Il est 11h45, les cars de supporters de l'AJ Auxerre quittent peu à peu Auxerrexpo. Une douzaine pour environ 1500 à 2000 fans blancs et bleus prêts à tout donner pour voir leur équipe remonter en Ligue 1. Pour Maxime, 21 ans, maillot sur le dos, c'est une première. "L'ambiance est excellente, ça commence à monter, mais c'est de la bonne pression. On est confiants, ça va le faire", explique-t-il à France Bleu Auxerre.

D'autres sont plus rodés, c'est le cas de Valentin. "C'est mon quatrième déplacement, tout se déroule bien pour le moment, l'ambiance avec les joueurs est top, il faut que ça continue."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Prêts à revivre les années glorieuses

Au fond du car, les Eric, refont le monde. Le premier espère renouer avec le passé glorieux de l'AJA. "J'ai connu les années fastes, avec la Ligue 1, la Coupe d'Europe. Dix ans sans l'élite, ça fait un peu long. Mais Furlan a bien bossé, y'a pas de raison pour qu'on ne gagne pas", explique-t-il. L'autre Eric lui, se fait déjà le film du match. "Une victoire 1-0, un but rapidement et après on tient", pronostique-t-il. "Mais il faudra jouer. On ne montera que par le jeu."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Geoffroy-Guichard, mettre le couvercle sur le chaudron

Et c'est un stade mythique, un monument du foot français qui attend les supporters icaunais. "C'est quand même un gros stade, on ne l'appelle pas le chaudron pour rien. Mais on va montrer qu'on de quoi on est capables. Le but, c'est de l'éteindre. Un but dans les dix premières minutes, et on les éteint."

Les Auxerrois espèrent donc mettre le couvercle sur le chaudron vert et retrouver la Ligue 1, dix ans après l'avoir quitté.