AJ Auxerre : malgré la descente en Ligue 2, "il faut relever la tête" explique Baptiste Malherbe

Baptiste Malherbe, président exécutif de l'AJ Auxerre, était l'invité de France Bleu lundi matin. Après la 38e et dernière journée de Ligue 1 qui a acté la descente de l'AJA, après une année de promu en élite, quel est l'avenir du club auxerrois désormais ? Est-ce un retour à la case départ, quel est l'avenir pour les joueurs en prêt ou en contrat ? Christophe Pélisser va-t-il rester entraîneur et James Zhou actionnaire ? Entretien sans langue de bois.

ⓘ Publicité

France Bleu Auxerre - Une descente à la dernière journée de Ligue 1, c'est un scénario cruel. Comment l'avez-vous vécu vous ?

Baptiste Malherbe, président exécutif de l'AJ Auxerre - Très difficilement. C'est très douloureux. C'est cruel et les circonstances font que c'est d'autant plus dur. On était bien revenus depuis février. C'est un scénario très difficile à avaler. Maintenant, il faut se projeter sur l'avenir. Mais oui, c'est douloureux.

Sur le papier, c'est vrai que Auxerre est relégué avec 35 points, un de moins que Nantes, le 16e, non relégué. Le maintien ne s'est pas joué lors de cette dernière journée de championnat...

Non, on a sans doute laissé des points à notre portée avant... Il y a des choses qui n'ont pas basculé en notre faveur. On a fait souvent des bons matches dans l'état d'esprit, dans la générosité, avec le soutien public extraordinaire, un gros travail du staff sur la phase retour. C'est vrai qu'il y a des petits éléments qui ont fait que ça n'a pas basculé suffisamment en terme de points. C'est douloureux parce qu'en plus c'est l'année où il y a les quatre descentes et on est victimes aussi de ça. Ce sont plein d'éléments qui font que c'est difficile... Maintenant, on a tout donné, le club a donné une bonne image, je pense. On s'est battus avec nos armes. Ça n'a pas suffi à deux points près.

loading

Depuis le début de saison, avec le recul, est-ce que les choix du mercato d'été, les tensions qui pouvait exister entre Jean-Marc Furlan et la direction, ont participé aux difficultés auxerroises cette saison ? Ou finalement avez-vous réussi à passer au-dessus ?

C'est sûr, Il y a eu des erreurs faites, il y a eu des choses qui ont dysfonctionné, c'est dommage. Après, le club a réagi et a corrigé pas mal de choses on a quand même donné le maximum depuis qu'on a corrigé ces choses-là. Il y avait une montée, certes, mais en dernier, par les barrages... Après il y avait une nervosité de l'entraîneur. Voilà, on sait que la marche Ligue 2 / Ligue 1 est très haute. La Ligue 1 est très, très compétitive., il y a des enjeux économiques forts, il y avait une saison à quatre descentes, donc tous les clubs se sont quand même renforcés aussi. Et pour un promu, c'était difficile parce que vous découvriez la Ligue 1 après dix ans d'absence, parce que vous avez moins de revenus que ceux qui étaient là, parce que ça a aggravé les disparités économiques... Donc, un mercato tardif à faire parce que monter par les barrages, c'est compliqué...

On voit donc beaucoup d'éléments qui font qu'on est là, mais on en fera le bilan en interne... On a corrigé beaucoup de choses. Je pense que dans ces années-là, on s'est aussi structurés, on a avancé des projets structurants pour le club, on s'est structurés au niveau sportif et on en a vu les premiers fruits sur les matchs retour. Il faut continuer dans cette voie-là. Il y a un lendemain, il faut relever la tête, il faut repartir au combat, il faut être courageux. Ça a été un exploit d'aller en Ligue 1. On est passé à deux points d'un nouvel exploit de se maintenir. Il faut refaire un exploit et être performant la saison prochaine.

Il y a quand même malgré tout des points positifs... Paradoxalement, on redescend en Ligue 2 mais il y a eu l'engouement du public...

Oui, alors c'est paradoxal parce qu'on est sur une descente, c'est un échec. Mais honnêtement, il y a de nombreux points positifs et le public en est un. Si on arrive à garder cette union-là, cet engouement, cette force-là, on peut faire de grandes choses... Mais ça, je le dis depuis deux ans et demi, ça passera que par ça. L'AJA et notre petite ville, ça a toujours marché parce qu'il y avait une grosse unité, une grosse solidarité, une grosse détermination dans le club et autour de ce club. Le public a été le bon exemple cette année, iIl ne nous a jamais lâché, Il a été omniprésent. C'est exceptionnel, on a vécu des moments forts. Les joueurs qui sont arrivés au mercato d'hiver l'ont salué aussi. Ça a participé à leur intégration. Dans le club aussi, il y a une grosse solidarité, une grosse générosité. Je vais dire même une abnégation. Pour y arriver, on se serre les coudes et c'est comme ça qu'on va y arriver, avec de la compétence, de l'unité., et puis on va se relever.

Le public auxerrois en tribune à l'Abbé-Deschamps - Pour moi, James Zhou est là sur la durée.

L'entraîneur Christophe Pélissier est sous contrat jusqu'en 2024 avec une année en option. Voilà ce qu'il a déclaré après le match perdu contre Lens concernant son avenir : "j'étais venu pour la mission du maintien, c'est un échec, on se verra avec la direction et on verra aussi la suite". Vous allez rencontrer Christophe Pélissie, quelle est la volonté du club par rapport à l'entraîneur ?

On se parle quotidiennement. C'est quelqu'un qui qui correspond bien au club, en termes d'état d'esprit, quelqu'un de travailleur, quelqu'un de avec beaucoup de valeurs humaines. Je pense qu'il s'est bien plu aussi dans ce club. Bien sûr, il y a la déception de la descente, il était venu en effet pour pour cette mission du maintien. Il a souvent eu de très fortes, très belles réussites. Nous, on souhaite qu'il reste. Il est engagé avec le club, je pense qu'il se plaît bien. S'il est déterminé comme nous, pour continuer, il n'y a pas de raison. Je pense que le club lui a montré aussi ces derniers mois les moyens qu'on mettait à sa disposition, de venir avec son staff complet, il y a eu mercato qui a été fait en bonne intelligence avec lui, avec la cellule de recrutement et qui a donné satisfaction à l'entraîneur, donc on lui a mis les moyens aussi pour poursuivre cette mission-là. S'il se plaît ici et s'il est déterminé comme nous pour rebondir, l'aventure devrait se continuer.

"Nous, on souhaite qu'il reste. Il est engagé avec le club, je pense qu'il se plaît bien."

Christophe Pélissier, entraîneur de l'AJ Auxerre © Maxppp - Marion Boisjot

Allez-vous pouvoir garder des joueurs arrivés en prêt cet hiver ? Qui reste ? Qui part finalement ? Là aussi sans discussion, on se dit qu'effectivement, s'ils étaient restés en Ligue 1, il y a peut être des joueurs qui auraient été intéressés pour rester là. Mais ce n'est plus vraiment le cas...

Oui, c'est ce qui est difficile aussi, c'est qu'on était à deux doigts de basculer et de pérenniser ce club en Ligue 1 avec des joueurs qui se plaisaient ici et qui étaient en prêt. C'est dommage. Maintenant, il reste une ossature d'équipe, il reste des joueurs très attachés au club et des joueurs sous contrat. Il y a une base d'équipe, il faut bien sûr la compléter. Il faudra être ambitieux parce que c'est un championnat aussi relevé la Ligue 2... Il ne faut pas se tromper, faire attention, il faut qu'on ait des ambitions et qu'on soit déterminés pour faire une nouvelle bonne saison. Le club était quand même sur une dynamique très positive depuis quatre ou cinq ans. Il ne faut pas que cet échec-là casse la dynamique complète du club parce qu'on était franchement en train de passer de 16e à 11e, à 6e, à 2e... Ce contrecoup de la 17e place cette année, il fait en repartir sur une phase ascendante. Il y a un groupe de joueurs qui est encore sous contrat au club et on va constituer une équipe compétitive.

Il y a plusieurs joueurs en fin de contrat à la fin du mois, comme le capitaine Birama Touré, Mathias Autret ou encore M'baye Niang. Parmi ces joueurs, il y en a que vous souhaitez prolonger ?

Oui, il y a quelques discussions en cours mais il y a aussi une base de joueurs engagée avec le club et qui aime foncièrement club. Je pense à Donovan Léon, je pense à Gauthier Hein et je pense à Gaëtan Perrin. Voilà, il y a des garçons qui sont engagés avec nous donc une base d'équipe et il faut la compléter. Ça permettra aussi de s'adapter par rapport aux souhaits de l'entraîneur et aux profils qu'il souhaite avoir.

Ce sont des discussions, elles vont commencer ou ça a déjà commencé ?

La cellule de recrutement avait forcément travaillé sur les deux scénarios depuis quelques mois. Donc voilà, on espérait bien sûr le scénario du maintien, mais il y avait aussi un scénario Ligue 2, et la cellule de recrutement va bosser très rapidement. On est un club qui est attractif tout de même, on a des bonnes installations, on a un bon staff, on est un club réputé et l'engouement qu'il y a eu autour du club, il faut que ça perdure parce que ça nous aide aussi pour monter notre projet, pour convaincre des joueurs de venir. C'est plus facile de venir dans un club où il y a cette cette ambiance comme on a vécu cette année.

Le propriétaire du club, James Zhou, va-t-il rester à Auxerre après cette relégation ?

Je ne peux pas répondre à sa place, mais on me la pose depuis six ans et j'ai toujours eu la même réponse. : il construit son club sur la durée. Il est passionné par son club, par l'AJA, par Auxerre même. On parle avec lui sur des projets à moyen terme. Pour moi, James Zhou est là sur la durée. Tout ce qu'on fait, c'est avec un projet à moyen terme pour faire un club solide de Ligue 1, si possible avec James. On travaille sur les infrastructures, on travaille pour donner une identité au club et il s'investit énormément. Voilà, pour moi, James sera encore là demain et après-demain.

"Pour moi, James Zhou est là sur la durée."

James Zhou, propriétaire de l'AJ Auxerre © Maxppp - Marion Boisjot

Quoi qu'il en soit, il y aura une baisse de budget... On descend en Ligue 2...

Forcément. Ça aussi, les moyens, ça ne dépend pas de l'actionnaire. Les dépenses sont celles que la DNCG nous autorise à dépenser. On fera partie des gros budgets en Ligue 2. Ce qui fait la différence chez nous, c'est vraiment l'état d'esprit et la mentalité générale du club qui fera qu'on sera performant. Mais oui, il y a une baisse de revenus, forcément avec la descente... Il n' y a pas d'inquiétude à avoir sur cette première année de Ligue 2.

Il y a des gros clubs en Ligue 2, ce sera compliqué pour la remontée... On ne veut pas attendre dix ans encore une fois pour l'AJA...

Oui, après il faut relativiser : les "dix ans" de l'époque ne sont pas les mêmes. Parce qu'en 2012, il y avait eu un gros choc. Il y avait un problème de gouvernance et un problème financier. Ensuite, il y a eu trois changements d'actionnaires. Donc voilà, ce n'est pas la même configuration qu'en 2012. Maintenant, ça reste un championnat très difficile, c'est compétitif, c'est du football de haut niveau, c'est dur de jouer une montée en Ligue 1. On est déterminés à réussir et à faire remonter ce club là qui le mérite par rapport à son histoire, un club authentique de Ligue 1, c'est sûr.

loading