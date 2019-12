AJ Auxerre - Mathieu Michel : "il ne faut pas penser qu'on est plus beau et plus fort que ce qu'on est"

Lorient

L'AJA a perdu 1-0 sur le terrain du leader de la Ligue 2. Les Auxerrois continuent leur triste série de huit match sans victoire en championnat. Ils sont désormais 14e de Ligue 2, à deux points seulement du Mans, 18e et en position de barragiste. Retrouvez les réactions de Jean-Marc Furlan, Mathieu Michel et Rémy Dugimont après le match au stade du Moustoir à Lorient.

Il faut s'accrocher - Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'AJA

"On est dans une période difficile, très très difficile sur le plan psychologique, sur le plan mental, où les joueurs doutent. Quand tu es sur une période où tu as une ou deux victoires, tu as beaucoup plus d'allant, beaucoup plus de confiance mais les joueurs ont fait le maximum, j'ai rien à leur reprocher concernant leur dépense physique, leur intention mais malheureusement _on a affronté une équipe qui est en pleine confiance_, qui est certainement la plus forte sur le plan technique.

Eux, leur pleine confiance les a fait marquer le but qui nous pénalise, là où on aurait pu obtenir un match nul, 0-0. _Il faut sortir de cette période difficile en s'accrochant_, en essayant d'inverser la situation, en allant chercher nos 40 points et pour ça on a six mois. C'est six mois de compétition à faire en faisant en sorte que le groupe reste dynamique comme il l'est chaque jour et qu'on inverse la situation. On a besoin du soutien de tous pour inverser la situation ".

Il y a des choses qui sont en train d'être mis en place ça va prendre du temps - Mathieu Michel

Je comprends l'attente autour de ce club, c'est un patrimoine du football français on est tous ici pour défendre ses couleurs et on est fiers de les porter. Mais maintenant il ne faut pas penser tout le temps qu'on est plus beau et plus fort que ce qu'on est. Il y a des choses qui sont en train d'être mis en place ça va prendre du temps. Je ne demande pas de patience mais je dis juste qu'il faut aussi avoir une certaine lucidité. Nous, _on donne le maximum, on s'entraîne quatre fois par jour ce n'est pas pour rien_, on a confiance dans le coach, dans le staff et en nous. On ne baisse pas la tête, on va continuer à travailler."

On a toujours l'envie de se bagarrer, de tout donner quoiqu'il arrive -Rémy Dugimont

"C'est une défaite encore un peu cruelle, on n'a pas fait un grand match mais on avait beaucoup d'envie. _On a affronté une équipe en pleine spirale positive alors que nous on vit l'inverse_. Le constat de huit matches sans victoire est là mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a toujours l'envie de se bagarrer, de tout donner quoiqu'il arrive. C'est sûr qu'on est dans le dur, on le sait, ça fait déjà plusieurs semaines mais maintenant il faut continuer à s'accrocher, on a montré des bonnes valeurs ce soir, donc il faut continuer il ne faut surtout pas lâcher et puis un moment donné ça va tourner."