AJ Auxerre : près de 1.000 supporters auxerrois attendus à Troyes

Près de 1.000 supporters auxerrois sont attendus au stade de l'Aube ce lundi soir pour le match Estac-AJ Auxerre, 26e journée de Ligue 2. Le club icaunais a proposé aux supporters auxerrois de faire le déplacement gratuitement dans des bus affrétés spécialement pour l'occasion. Neuf bus de 53 places partiront complet de l'Abbé-Deschamp direction Troyes, soit près de 500 supporters acheminés par le club.

Un derby au goût de revanche

Les Ultras feront aussi le déplacement comme à chaque match à l'extérieur. Ils seront près de 150 Ultras dans la parcage visiteurs. Et de nombreux supporters ont prévu de faire le déplacement par leurs propres moyens pour rejoindre le stade de l'Aube, le déplacement le plus court, à un peu plus d'une heure d'Auxerre.

Les Auxerrois restent sur un match nul contre Chambly, l'objectif est donc de renouer avec la victoire et d'essayer de revenir de l'Aube avec les 3 points, surtout que ce match aura un petit de goût de revanche pour les Auxerrois. Au match aller, l'Estac s'était imposé 2-1 dans les toutes dernières minutes après l'exclusion de l'attaquant auxerrois Mickaël Le Bihan.

Un scénario cruel au match aller

Le 20 septembre dernier, dans une ambiance bouillante à l'Abbé-Deschamps, 10.000 spectateurs (plus grosse affluence de la saison), les Auxerrois avait perdu dans les toutes dernières secondes du match, dans le temps additionnel. Un derby électrique où se sont les Troyens qui avaient ouvert le score dès la 4e minute de jeu. Vingt-minutes plus tard, l'AJA réussi à égaliser mais à 44e minute de jeu tout bascule, juste avant la mi-temps l'attaquant auxerrois Michaël Le Bihan a écopé d'un rouge après un mauvais geste, son entraîneur Jean-Marc Furlan lui aussi a été exclu après des protestations. L'AJA a dû joué la moité du derby à 10 et elle a tenu mais à la 94e minute c'est la douche froide : but et victoire de Troyes. Après cette défaite cruelle, les Auxerrois vont vouloir prendre leur revanche.