80 kms... C'est ce qui sépare Auxerre de Troyes. Deux buts de plus marqués par les icaunais, c'est ce qui sépare l'AJA (15e) de l'Estac (16e) au classement de la Ligue 2.

Un début de saison manqué (2 victoires, 1 nul, 5 défaites) et des supporters qui attendent ce derby avec impatience plus que gourmandise, c'est ce qui rassemble les deux clubs, aux objectifs bien plus ambitieux que leur rang actuel.

"C'est le derby. C'est le match à gagner à tout prix. " clament les supporters icaunais, très déçus de l'entame de championnat de leur formation et qui veulent croire en sa réaction lors de ce match à part dans la saison. "C'est la rivalité Troyes-Auxerre. Il y a du piquant poursuivent ces fans présents en fin de semaine dernière, au stade Abbé Deschamps, lors d'un entrainement de l'AJA. On attend beaucoup de ce match car les résultats ne sont pas présents. Il nous faut les trois points, il n'y a pas à discuter. Parce qu'autrement, où on va? On doit rencontrer de grosses équipes derrière (Lens le 6 octobre, Metz, début novembre) et il faudra suivre, sinon, on va être largués."

François Bellugou, défenseur de l'AJA: "On est juste au-dessus de la zone (rouge). Cela suffit pour donner du piment au match."

L'AJA, qui rencontre une équipe troyenne aussi mal classée qu'elle, mais sur une meilleure dynamique, est donc sous pression. Mais Pablo Correa veut que ses hommes dépassent cette notion de derby: "Il faut tenir compte du contexte histoire, de ce que peut représenter un derby souligne l'entraineur ajaïste. Mais _il me semble plus important de se concentrer sur ce que nous souhaitons développer_, ce que nous souhaitons trouver, que l'on n'a trouvé que par moment. Et essayer de commencer une série."

Pour François Bellugou, désormais défenseur icaunais, après avoir été l'un des derniers remparts troyens la saison dernière, les auxerrois "n'ont pas besoin de cela pour être dans une mobilisation accrue. Parce que l'on est dans une réalité où on est juste au-dessus de la zone (rouge) et qu'on est égalité avec Troyes. Donc cela suffit pour donner du piment au match."

Un rendez-vous qui peut vraiment lancer la saison des icaunais. Où les enterrer un peu plus.

Le derby entre Troyes et l'AJA est à vivre en intégralité sur France Bleu Auxerre, ce lundi soir, dès 20H45.