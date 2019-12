AJ Auxerre : une élimination en Coupe de France qui ne passe pas chez les supporters

Auxerre, France

"Nous avons été la risée de la France du foot ce weekend, c'est difficile à digérer", reconnait Michel, supporter de l'AJA depuis 30 ans. A 17h samedi, au coup de sifflet final, les supporters auxerrois ont été comme sonnés, impossible de croire à l'élimination de l'AJA par le Petit Poucet de la compétition, une équipe Mosellane qui évolue en Régional 3, soit six divisions en dessous de l'AJ Auxerre.

Un mot revient souvient "Honte"

"Oui c'est clair j'ai ressenti de la honte samedi. J'aime tellement ce club que la déception en fait a été à la hauteur de mon amour pour l'AJA. J'ai d'abord été très en colère, à me demander si c'était vraiment arrivé puis ensuite j'ai ressenti un sentiment de honte, explique Romain, supporter de l'AJA qui avait fait le déplacement à Sarreguemines où se jouait le match. "J'ai pas reconnu nos joueurs, ils ont été transparents, _je ne pensais vraiment pas qu'on pouvait tomber aussi bas._"

Je ne pensais pas qu'on pouvait tomber aussi bas - Romain, supporter de l'AJA

Arnaud, lui n'a pas fait le déplacement, "trop loin", mais à écouter le match à la radio. "J'ai allumé à la mi-temps juste pour m'assurer qu'on était bien devant. Je pensais entendre deux, ou trois buts d'avance pour l'AJA mais non on était menés, un cauchemar. Surtout qu'en championnat, on n'est pas à la fête donc au moins on espérait une victoire en Coupe." L'AJ Auxerre n'a pas gagné depuis sept matches en Ligue 2.

Le club a réagi très vite après l'élimination en adressant un message aux supporters sur les réseaux sociaux. "Nous n’avons pas de mots suite à ce résultat honteux, inqualifiable. Ni d’excuses si ce n’est celles que nous présentons à l’ensemble de nos supporters."