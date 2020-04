AJ Auxerre: "On va pouvoir maintenant se projeter sur la saison prochaine", le président Francis Graille

L' AJ Auxerre termine donc la saison 2019/2020 de Ligue 2 à la 11e place du championnat avec 34 points. La Ligue de football professionnel a décidé, ce jeudi, de mettre fin aux championnats de Ligue 1 et Ligue 2 suite aux annonces du gouvernement. Le classement de la Ligue 2 a été arrêté à la 28 journée.

Maintien plus paisible pour l'AJA

Pour la première saison de Jean-Marc Furlan sur le banc icaunais, le maintien aura été assuré plus paisiblement que lors des derniers exercices. "On s'était fixé d'être dans les dix premiers donc on échoue pas très loin, admet Francis Graille, le président de l'AJ Auxerre. On était plutôt dans une meilleure dynamique que la première partie de saison mais c'est pas là le problème. Le soucis aujourd'hui c'est de reconstruire un effectif, on a quand même de grandes bases, de bonnes bases. _Maintenant avec l'entraîneur Jean-Marc Furlan, le directeur sportif Cédric Daury on va se pencher sur la saison prochaine._"

Pour le président du club icaunais, cette fin de championnat était inéluctable. "Je pense aujourd'hui que les soucis sont ailleurs, les soucis de santé de nos compatriotes. On pense aussi aux soignants. Le championnat s'arrête mais la terre continue de tourner. Après une période d'incertitude c'est aussi un soulagement car aujourd'hui on a au moins des dates, même si ce ne sont pas encore des dates précises. On sait qu'on ne reprendra pas au moins de mai les entraînements et les matches donc il faudra attendre beaucoup plus tard mais les choses sont au moins fixés."

Deux promotions ont été arrêtées par la LFP, Lorient et Lens retrouveront la Ligue 1 alors qu'Amiens et Toulouse joueront en Ligue 2 la saison prochaine.