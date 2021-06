AJA : "On a besoin de deux ou trois joueurs de plus" dit l'entraîneur Jean-Marc Furlan

Le calendrier de la Ligue 2 sera dévoilé ce vendredi 25 juin à midi par la Ligue de Football Professionnel. L'AJA s'apprête à vivre sa 10e saison consécutive en deuxième division, avec toujours et encore l'objectif de remonter dans l'élite. Les joueurs et leur entraîneur Jean-Marc Furlan sont actuellement en stage de préparation à Munster, en Alsace. Le premier match amical est prévu ce samedi. Le coach de l'AJA nous parle de son équipe, du mercato et même de l'équipe de France.

France Bleu Auxerre : l'actualité de l'AJA aujourd'hui, c'est la sortie du calendrier de la saison prochaine de Ligue 2. En quoi c'est important de savoir à quelle sauce on va être mangé, sachant que de toute façon, il faut gagner le plus de matchs possible pour espérer la montée ?

Jean-Marc Furlan : En fait, l'intérêt, c'est de pouvoir effectivement évaluer quels sont les matchs les plus difficiles ou une série de matchs les plus difficiles. Mais sincèrement, par rapport au calendrier, moi, depuis de nombreuses années, ce que je réclame souvent (et qui ne s'est pas passé l'année dernière), c'est que le dernier match, on le joue à domicile. Parce que tout simplement, si tu joues la montée ou si tu joues le maintien, c'est beaucoup plus intéressant de jouer ces derniers matchs à domicile. Ce qui m'importe, c'est juste cet élément-là.

Vous êtes actuellement en stage de présaison à Munster. Et demain à 16h, c'est votre premier match amical contre Belfort, club de Nationale 2. Qu'est-ce que vous en attendez et comment se passe votre préparation ?

D'abord, ce que j'attends de cette équipe, c'est qu'il n'y ait pas de blessés, c'est tout ce que j'attends, rien de plus ! Ensuite, la semaine s'est très bien passée. L'engagement des joueurs est bon. Ils sont très concentrés, très appliqués. La jeunesse, maintenant, est beaucoup plus intelligente que nous on l'était ! Après, c'est beaucoup plus difficile pour eux parce qu'on a trois entraînements par jour. Certains sont un peu plus fatigués, mais ça, ça fait partie du jeu. Dans le regard de l'entraîneur, de ce point de vue là, il y a une acceptation totale dans ce domaine. Et puis il y en a certains qui restent très performants, même en répétant nos nombreux entraînements.

Comment se passe le Mercato de l'AJA : vous êtes toujours à la recherche d'un attaquant pour remplacer votre meilleur buteur, Mickaël Le Bihan, parti à l'intersaison à Dijon. Il manque encore d'autres joueurs. Ou est-ce que vous en êtes ?

Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a que deux nouveaux, mais on a aussi quatre ou cinq jeunes. Je pense que dans l'effectif, nous avons besoin de deux ou trois joueurs supplémentaires parce que s'appuyer sur les jeunes pour aller chercher les trois premières places, pour un entraîneur, c'est un peu compliqué.

Certes, les garçons se connaissent mieux, puisqu'on n'a que deux nouveaux. Mais il n'empêche que sur le plan de la politique générale, ce n'est quand même pas une saison normale, parce qu'il y a une crise financière très importante pour tous les clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 (et qui doit exister aussi pour les clubs amateurs). Et puis le plus difficile dans le football, pour tout le monde et pour tous les clubs sans exception de Ligue 1 et Ligue 2, c'est comment de trouver des attaquants qui te claquent des buts. Comme nous l'année dernière, Michael Le Bihan qui a marqué 19 buts. Donc ça, c'est le plus difficile, c'est très délicat. Mais par contre, on ne manque pas de demandes. On nous propose des dizaines et des dizaines de joueurs du monde entier, du gardien de but jusqu'à l'attaquant. Et des attaquants, on m'en propose en permanence parce qu'il y a un phénomène de business dans le football qui est très important et qui est multiplié par 10 ou par 20 par rapport à ce qu'on a vécu il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Et où il y a beaucoup plus d'argent que de joueurs. Donc on est très sollicité.

Lundi à 21 heures, il y aura France-Suisse, le 8e de finale des Bleus à l'Euro. Est-ce qu'on a tort de penser que ça sera facile pour les hommes de Didier Deschamps ?

L'Euro, c'est un tournoi comme la Coupe de France. C'est des matchs à élimination directe maintenant et donc sur 90 minutes, il peut tout se passer. Même si nous, on a parmi les meilleurs joueurs du monde et donc on est au-dessus sur le plan des qualités individuelles. Mais sur 95 minutes, on le sait au football, le côté aléatoire et imprévisible est très important, donc il peut tout se passer. Et certainement que les Suisses vont subir pour pouvoir contrer l'équipe de France.

Il y a une petite difficulté quand même, c'est l'hécatombe de blessés chez les Bleus. Est-ce qu'il y a de quoi être inquiet ?

Le sélectionneur a les meilleurs joueurs du monde, il va se débrouiller ! Des mecs qui jouent dans les plus grands clubs ! C'est beaucoup plus difficile pour moi quand j'ai des blessés à l'AJA. Je dis ça exprès pour plaisanter. Mais bon, ils ont de très bons joueurs et Didier va se débrouiller. Il va trouver une solution.