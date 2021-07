AJA - L'attaquant de Brest Gaëtan Charbonnier va signer dans l'Yonne

Le souhait de Jean-Marc Furlan a enfin été exaucé. Des semaines, des mois, même avant le départ vers Dijon de Mickaël Le Bihan (19 buts) après la fin de l'exercice précédent, que l'entraîneur icaunais réclamait l'arrivée de Gaëtan Charbonnier. Alors qu'il lui restait un an de contrat avec les Brestois et qu'il disposait d'un accord avec l'AJA pour rejoindre l'Yonne, l'attaquant de 32 ans a réussi à trouver un terrain d'entente pour être libéré de sa dernière année dans le Finistère. L'avant-centre doit s'engager avec le club auxerrois mercredi ou jeudi, pour deux saisons.

Deux saisons, c'est également le temps de la collaboration entre Charbonnier et Furlan, qui se connaissent parfaitement depuis leur aventure commune à Brest. Sous la houlette du technicien, l'attaquant avait été l'un des grands artisans de la montée en L1 du club breton en terminant meilleur buteur de Ligue 2 version 2018/2019 avec 27 pions. Malgré l'interdiction de recruter à titre onéreux et l'encadrement de la masse salariale décidés par la DNCG à l'encontre de l'AJA, l'arrivée de l'attaquant ainsi que son salaire avaient été budgétés par le club icaunais avant de démarrer la saison.

Profil technique et expérimenté

À 32 ans, Charbonnier, avant-centre robuste d'1,88 m, dispose d'un profil de joueur très technique, aussi bien capable d'évoluer seul en pointe que dans un dispositif avec deux attaquants. N'hésitant pas au cours du match à participer à l'élaboration du jeu, comme une sorte de numéro 10/9 et demi, il ne devrait pas mettre trop de temps à s'acclimater à Auxerre. Mathias Autret, Quentin Bernard, ou encore Alexandre Coeff ont joué avec lui dans le Finistère. Son association avec le meneur de jeu, qui avait lui signé, la saison de la montée, neuf buts et huit passes décisives, promet d'ailleurs pas mal d'étincelles (en 2018/2019, deux passes décisives de Charbonnier à Autret, quatre passes décisives d'Autret à Charbonnier)...

S'il reste sur une saison moins pleine avec Brest en Ligue 1, titulaire la moitié du temps (17 fois aligné au coup d'envoi pour 36 matches disputés, 44 minutes jouées en moyenne) avec seulement six buts inscrits et une passe décisive, Charbonnier est un attaquant d'expérience. Formé au PSG, passé par Angers, Montpellier et Reims, il est aguerri à la Ligue 2 et hyper compatible avec le logiciel Furlan. De quoi replacer l'AJA, vainqueur 2-1 lors de la 1ère journée de L2 à Amiens, dans le camp des favoris à la montée ? L'avenir nous le dira.

Quoi qu'il en soit, la présence de Gaëtan Charbonnier dans le groupe pour recevoir Grenoble lundi (2e j. L2) n'est pas assurée. Outre la qualification du joueur dans l'effectif de l'AJA via l'enregistrement de son contrat auprès de la Ligue de Football Professionnel qui peut ou pas mettre du temps, l'attaquant était annoncé blessé à la cheville par le SB29 en vue d'un match amical.