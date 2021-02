AJA - Achetez-vous un maillot d'AJA-OM pour aider les clubs de foot amateurs de l'Yonne

Plus que quelques heures pour s'offrir un maillot d'AJA-OM ! Les tenues portées par les joueurs des deux équipes qui ont croisé le fer le 10 février dernier en 32e de finale de Coupe de France à l'Abbé-Deschamps (élimination 0-2 de l'AJA) ont été mis aux enchères. Vous avez jusqu'à ce mercredi, 15h, pour tenter d'arracher l'une de ces précieuses tuniques. Une belle action puisque le produit de cette vente doit intégralement être reversé aux clubs de football amateurs de l'Yonne.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs passés par l'AJA et l'OM ont relayé cette initiative solidaire du club icaunais en collaboration avec le District de l'Yonne de football. Benoît Pedretti, Steve Marlet, Benoît Cheyrou... ou encore Djibril Cissé, formé dans le 89.

Jusqu'à 550 € pour le maillot de Kamara

C'est sur le site Internet spécialisé MatchWornShirt que l'on retrouve donc 30 maillots pour la grande majorité portés et dédicacés par les joueurs. Aucune trace de celui du champion du monde Florian Thauvin, entré en jeu à la pause, mais tous les autres y sont. Ceux de Donovan Léon, Carlens Arcus, Jubal, Quentin Bernard et Birama Touré n'ont pas été étrennés par leurs propriétaires, puisqu'ils sont restés sur le banc et n'ont pas disputé la rencontre. Le maillot du latéral haïtien de l'AJA affiche pour le moment l'enchère la plus faible, 214 €, quand celui du capitaine marseillais Boubacar Kamara culmine à 550 €.

En tout, près de 9 500 € ont été enchéris. Déjà une jolie somme, sachant que les prix peuvent encore s'envoler d'ici ce mercredi à 15h, date et heure limite pour tenter d'arracher la mise. "On sait que ce sont dans les derniers moments que tout se joue, tout le monde attend la toute fin des enchères pour obtenir le maillot de ses rêves" sourit Christophe Cailliet, président du District de l'Yonne de football.

"On s'est mis rapidement en contact, Francis Graille, président de l'AJA, et moi-même pour concrétiser cette idée", raconte le dirigeant. "On avait eu connaissance d'une action similaire sur le match Angers-PSG en L1 début janvier, à l'initiative du président angevin Saïd Chabanne. Le produit de cette vente aux enchères avait été remis à l'ensemble des clubs amateurs du Maine-et-Loire via son District." Celle-ci avait permis de recueillir 49 286 €, dont 13 000 € rien que pour le maillot de Neymar.

Une répartition au prorata du nombre de licenciés au sein des clubs

"Je me suis dit qu'il y avait une vraie opportunité de faire la même chose avec l'AJA pour ce match de Coupe de France face à un club aussi prestigieux que l'OM, poursuit Christophe Cailliet. Francis Graille, grâce à ses bonnes relations avec les dirigeants marseillais, a fait le boulot pour mener à bien cette opération. Et toute la partie pratique a été organisée par l'AJA."

Les bénéfices de la vente vont être répartis "de manière assez simple, au prorata du nombre de licenciés au sein des clubs" précise le président du District du football icaunais. "Il y a déjà a peu près 10 000 €, et nous avons environ 10 000 licenciés. Un club qui possède 200 licenciés va donc recevoir 200 € dans sa petite cagnotte grâce à cette opération de l'AJA. Et évidemment, pourquoi pas faire plus, c'est tout ce que l'on souhaite !"