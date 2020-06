AJ Auxerre : comment les supporters auxerrois vivent-ils sans foot?

Habituellement leur vendredi soir est toujours bien occupé, à la télé, à la radio ou au stade, ces supporters ne ratent jamais un match de l'AJ Auxerre. Ils sont supporteurs, membre des Ultras ou abonnés et vivent au rythme de l'actualité et des matches de l'AJA. Mais depuis trois mois et trois jours, ils sont totalement privés de Ligue 2 et des matches de leur équipe.

Maintenant le vendredi soir je regarde Koh Lanta comme tout le monde - Michaël

Depuis la fin prématurée du championnat, Mickaël connu sur Twitter sous le pseudo "l'abbé dédé" s'occupe comme il peut le vendredi : "vendredi soir on regarde Koh Lanta comme tout le monde ! Et puis pour complet un peu le manque, on parle entre supporters de l'AJA sur Twitter, ça permet de garder le lien. J'avoue que même l'Allemagne qui a repris le championnat, je ne regarde pas parce que sans supporters ça ne m'intéresse pas plus que ça donc je ne regarde pas du tout. Après le community manager nous a bien occupé aussi sur les réseaux sociaux avec la rediffusion de plusieurs matches historiques de l'AJA. Les entraînements reprennent normalement à la fin du mois donc on a hâte de pouvoir y aller, si on peut y aller, même les matches amicaux on a hâte d'aller les voir, après je ne sais pas si on va pouvoir y aller, on ne sait même pas encore si on pourra aller au stade pour la reprise en août."

Quand tu es accro au foot et que tu es accro au stade là tu n'en peux plus - Pierre des Ultras

"Il y a un gros gros manque de football. Les week-end sont de plus en plus tristes, de plus en plus ternes, _ça devient urgent que le football reprenne_, explique Pierre membre du groupe des Ultras de l'AJA. Pour moi le foot, c'est avec du monde au stade et pas comme en Allemagne où ils ont repris mais sans supporters. Quand tu es accro au foot et que tu es accro au stade là tu n'en peux plus. C'est triste sans foot mais je me replonge dans les souvenirs de déplacement, je trie les photos et on prépare aussi les 30 ans des Ultras donc ça occupe beaucoup en attendant le retour du foot".

Quand tu as l'habitude depuis 30 ans d'aller assister au match c'est dur - Matthieu des Ultras

Matthieu Jacquot des Ultras prépare les 30 ans du groupe avec les autres supporters mais il a hâte de retrouver l'ambiance du stade : "quand tu as l'habitude depuis 30 ans d'aller assister au match de ton équipe et que du jour au lendemain ont t'annonce la fin du foot. Au départ, tu te dis : 'c'est temporaire, ça va aller vite, on va s'y faire et puis dans quelques semaines on sera de retour'. Mais les semaines se sont transformées en mois et ça commence à faire très long maintenant. Quand tu vas au stade, tu y vas pour voir un match de foot mais tu y vas aussi parce que tu retrouves les amis, les copains, la famille il y a un côté social qui permet de voir plein de monde. On a vraiment hâte d'y retourner et on espère vraiment que fin août on pourra de nouveau retrouver les stades et en espérant aussi que pour l'AJA ça soit la bonne saison cette fois".