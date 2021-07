AJA - Baptiste Malherbe, directeur général : "On a envie de faire encore du mieux possible" (1/2)

France Bleu Auxerre : Quel est l'objectif de l'AJA cette saison ?

Baptiste Malherbe : L'objectif ? Il ne faut pas se rendre prisonnier d'une ambition. Ça se construit. Dans une saison, il faut engranger des points. Ce qui est primordial pour un club, c'est d'en avoir vite 41 pour acquérir le maintien. Il faut beaucoup d'humilité. C'est un championnat qui n'est pas illisible, mais presque. Si on est à Auxerre, forcément, on est ambitieux, on a envie de faire encore du mieux possible, d'être performant. On a gardé 95% de l'équipe de l'année dernière, qui a terminé 6e de Ligue 2. Vous en déduirez ce que vous voulez, mais on essaye de garder une stabilité. C'est la troisième année de Jean-Marc Furlan en tant qu'entraîneur. Il voulait aussi cette stabilité par rapport à ses principes de jeu, par rapport à un groupe qui se construit dans le temps. Il nous manque encore sûrement un ou deux joueurs. Mais quoi qu'il arrive, on a déjà 27 joueurs professionnels en qui on croit beaucoup. Et notre ambition va se construire, au fil du temps, ensemble.

On a souvent parlé de Ligue 1 dernièrement, mais sur les quatre dernières saisons, on n'a jamais été dans les cinq premiers

La saison dernière, le président d'alors, Francis Graille, avait défini le Top 5 comme objectif. Pourquoi préférez-vous rester prudent cette saison ?

Ce n'est pas propre à l'AJA. La saison dernière, Caen et Guingamp n'imaginaient pas vivre l'exercice qu'ils ont vécus. Caen n'imaginait pas à un quart d'heure du terme de la dernière journée être virtuellement relégué. Il faut faire preuve d'humilité. C'est notre travail et notre prestation sur le terrain qui va nous emmener vers là où l'on veut aller. On a souvent parlé de Ligue 1 dernièrement, mais sur les quatre dernières saisons, on n'a jamais été dans les cinq premiers. Il faut rester très humble. Tous les sportifs vous le diront : un championnat, c'est très dur. Monter, c'est très dur. Ça se construit match après match, victoire après victoire. Bien sûr qu'on est tous ambitieux à Auxerre, le président James Zhou le premier. Il y a un passé, il y a une attente. Il n'y a pas besoin de se le répéter. Par contre, ça se construit, une saison. On ne sait pas comment elle va se dérouler. Prenons les points et les matchs les uns après les autres pour être performants sur la durée.

Dans une interview accordée à nos confrères de Ma Ligue 2, Jean-Marc Furlan déclare que James Zhou n'a "pas fixé d'obligation de montée" pour cette saison…

Oui, ce n'est pas parce que vous allez dire que vous voulez monter que vous allez le faire. Nous, en interne, on sait ce qu'on vise. On sait ce qu'on veut faire. Les joueurs aussi. Le groupe vient de terminer 6e au cours d'une belle saison. Notre place en playoffs, ça tient à quoi ? À un ou deux penalties, à trois ou quatre matches. Ce sont nos actes qui feront la différence. Il faut se mettre au travail. Il y a des difficultés, tous les clubs en connaissent actuellement, avec une intersaison particulière. On sort de deux années très complexes. Et en plus, on a la malchance avec nous sur ces dernières semaines avec de grosses pertes sur blessure, comme Ousoumane Camara (rupture du ligament croisé, six mois d'absence minimum) ou Gautier Lloris (fracture du métatarse, entre un mois et demi et deux mois d'absence). On n'a jamais connu ça l'année dernière et là, ça nous tombe dessus, ce sont de vrais pépins. Ces absences rajoutent à l'incertitude du début de saison, mais c'est dans une période comme celle-ci qu'il faut encore être plus solidaires.

L'objectif de Jean-Marc Furlan était, à son arrivée l'été 2019, de faire monter le club en Ligue 1 en trois ans. Que cet objectif ne soit pas publiquement affiché interroge les supporters, alors que l'entraîneur arrive en fin de contrat…

(Il coupe) Il n'est pas en fin de contrat, il a une option pour une saison supplémentaire en cas de montée. Il sait ce qui lui reste à faire (Sourire).

Notre entraîneur est pour l'instant dans les clous de ce qui avait été fixé à son arrivée

Mais ne pas parler d'objectif de montée de manière franche, dès ce début de saison, est-ce un manque d'ambition de la part du club ?

Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas à Jean-Marc Furlan : 'Cette saison, tu dois faire monter le club !' qu'il n'a pas cet objectif en tête. Jean-Marc, c'est un compétiteur, comme les 27 joueurs du groupe. Notre club est hyper compétiteur, on veut réussir. Notre entraîneur est pour l'instant dans les clous de ce qui avait été fixé à son arrivée. Il ne faut pas oublier que malgré les grosses ambitions du club depuis quatre ans, je le répète, on a fait 11e, 16e, 11e, et enfin 6e. Il y a eu une progression assez forte la saison dernière avec une dynamique très positive. J'espère que les gens qui ont regardé nos matchs l'ont remarqué. On a fait du très beau football et la plupart des spectateurs l'ont reconnu. Après, il y a eu des manques. À nous de trouver des équilibres, et de travailler avec les joueurs, pour être encore plus compétitifs si possible. Mais ça met du temps. Et une saison, c'est long. James Zhou est ambitieux comme tout le monde, ne vous inquiétez pas. Et il a aussi envie de faire du mieux possible avec le club.

La crise sanitaire mêlée à celle des droits TV, un budget en baisse de 20% passant de 24 millions d'euros la saison dernière à 20 millions d'euros cette année, un déficit structurel de 12 millions d'euros, une interdiction de recruter à titre onéreux et un encadrement de la masse salariale imposés par la DNCG : le contexte financier doit forcément jouer sur votre volonté de rester prudents…

Sûrement, et puis, on a surtout envie d'être dans le travail, et moins dans la communication. Mais oui, il y a eu beaucoup d'éléments économiques compliqués et je pense qu'il faut prendre du recul. C'est pour tout le monde pareil. Regardez : Caen a signé seulement sa deuxième recrue hier (mercredi), Toulouse aussi. Il y a beaucoup d'incertitudes dans tous les clubs sportifs professionnels de France parce que ça fait plus d'un an qu'on est sans public à cause du Covid, qu'on a eu des problèmes de droits TV avec le fiasco Mediapro. Et ça fait beaucoup. Il faut donc revenir à plus de raison dans la gestion d'un club. Et quand on va vers cette trajectoire-là, ça peut, certaines fois, inquiéter. Mais je pense au contraire que c'est dans ce genre de moments qu'on va voir les hommes forts, ceux qui travaillent et ceux qui vont réussir à se serrer les coudes. Ceux qui aiment vraiment le club et qui vont se donner à fond pour l'AJA. On a confiance en nos joueurs, même chose pour le staff.

Si cette année, il n'y a pas James Zhou, il n'y a plus d'AJ Auxerre

Avec ce contexte économique difficile pour le foot français et l'AJA, peut-on craindre un désengagement progressif du propriétaire James Zhou ?

Non, bien heureusement. Si cette année, il n'y a pas James Zhou, il n'y a plus d'AJ Auxerre. Ce n'est pas parce que le budget est en baisse que James se désengage, au contraire. L'année dernière, on a sorti zéro indemnités de transfert, avec un gros déficit d'exploitation assumé, et heureusement que James était là. En ce moment, le marché des transferts est encore un peu atone et concernant le budget, ce n'est pas d'un coup de baguette magique que vous allez revenir à quelque chose de plus raisonnable mais je le répète, là encore, heureusement que James est là. Et je peux vous dire que tous les jours, on échange ensemble. Son traducteur présent au club lui transmet également des infos. Il est à fond. Je me suis exprimé devant les joueurs ce matin (jeudi), et James leur a fait passer un message. Il est toujours très, très investi. Il est régulièrement en contact avec Jean-Marc. Il a toujours la même détermination pour y arriver. Ce sera sûrement plus difficile dans le contexte dans lequel nous vivons, mais cela ne nous empêchera pas d'être performants. C'est un challenge hyper excitant à relever. Nous avons un beau club. Et il y a des choses qui vont vraiment dans le bon sens ces dernières années. Il faut poursuivre, coûte que coûte.