AJA - Baptiste Malherbe, directeur du club : "On travaille encore sur deux recrues" (2/2)

France Bleu Auxerre : Pour l'instant, seuls deux joueurs (Gaëtan Perrin et Théo Pellenard) ont été recrutés. La saison dernière, vous en aviez fait signer sept, quasiment tous sans frais de transfert (excepté Alec Georgen, qui a coûté 30 000 euros d'indemnités). Les décisions de la DNCG (interdiction de recruter à titre onéreux et encadrement de la masse salariale) participent-elles au fait que l'AJA peine à séduire ?

Baptiste Malherbe : Honnêtement, non. L'AJA a quand même un standing élevé en Ligue 2. Sept recrues, la plupart libres, c'était beaucoup. Et il faut mesurer l'efficacité de chaque recrutement. Ce n'est pas mon rôle de critiquer, mais je pense que pour un club comme le nôtre, il faut être davantage focus sur la qualité que sur le nombre. Ça peut vexer certains supporters qui préféreraient des recrues tous les jours, ou certains journalistes qui veulent alimenter leur rubrique mercato. Mais il faut être raisonnable. On est un club formateur. Il y a aussi le levier de prolongation de joueurs qui donne satisfaction. C'est souvent, pour moi, le meilleur recrutement. Mais j'insiste : la promotion de nos jeunes est incontournable pour nous. C'est un travail collectif. Aux joueurs formés au club d'être très performants et de se construire une carrière ici. Chez nous, la porte est ouverte et c'est important pour l'AJA. On parle de recrutement, mais on parle surtout de quelques joueurs qui doivent apporter une plus-value. On ne va pas, chaque année, recruter sept nouveaux footballeurs. Il faut être raisonnable. Promouvoir la formation et avoir une forme de stabilité chaque année, c'est cette voie-là qui a été choisie avec James Zhou pour la saison qui va démarrer, et qui avait déjà été identifiée en fin de saison dernière.

On a ce souhait de faire jouer davantage de jeunes

Justement, les jeunes ont été très peu mis en avant par Jean-Marc Furlan (sur les 15 clubs de L2 disposant d'un centre de formation la saison dernière, Auxerre se classe 14e en termes de temps de jeu disputés par des joueurs formés au club en équipe première selon des chiffres de la Fédération Française de Football). En vous écoutant, doit-on comprendre qu'ils auront une réelle carte à jouer, davantage que les années précédentes ?

Sans doute. C'est une stratégie de James. S'il est tombé amoureux de l'AJA, c'est aussi pour la formation. Notre centre est reconnu, il y a un savoir-faire dans ce domaine au club. C'est notre modèle. Il faut que nous puissions arriver à faire en sorte, collectivement, que nos joueurs formés à l'AJA soient le plus performants possible pour s'imposer en équipe première. C'est tout un cheminement qui est complexe. Il faut donc prendre en compte leur éclosion dans le recrutement, mais aussi que le staff soit content de leur prestation à l'entraînement et en match pour les voir davantage. C'est comme dans tout corps de métier, les jeunes doivent être encore plus performants pour se montrer, avoir la confiance des ainés, des plus expérimentés et du staff. La formation travaille bien et elle doit travailler encore plus fort pour amener ces jeunes vers le très haut niveau. C'est un objectif qui n'est pas simple mais on a des joueurs de grandes qualités avec une réserve en N2 qui fonctionne bien avec son coach David Carré, présent depuis plusieurs saisons, qui a inculqué des principes de jeu forts. Il faut que ces jeunes aient aussi du temps de jeu. D'où ce recrutement en moindre quantité pour leur laisser de la place. Mais attention, ils doivent aussi montrer que l'on peut compter sur eux. C'est hyper important pour le président dans le modèle d'un club comme l'AJA.

Il a donc été demandé à Jean-Marc Furlan d'incorporer plus de jeunes que l'année précédente ?

Oui, ça fait partie de la feuille de route. Mais encore une fois, ça ne tient pas qu'à Jean-Marc Furlan. Un entraîneur a toujours envie de gagner. Il met la meilleure équipe possible d'après ce qu'il vit, ressent et voit au quotidien. Un joueur professionnel peut montrer des fulgurances sur le terrain mais il faut surtout être régulier et performant à tous les niveaux. Donc oui, collectivement, on a ce souhait de faire jouer davantage de jeunes. Mais à eux, aussi, d'être performants.

On travaille encore sur deux recrues

Concernant le mercato, où en est l'AJA ?

On travaille encore sur deux recrues, c'est en cours. En tout cas, on a un budget disponible qui permettrait, dans un monde idéal, de faire une, voire deux recrues. Et on ne devrait pas avoir plus de deux arrivées parce que notre groupe est déjà compétitif. On a quand même pu prolonger Rémy Dugimont, auteur de 14 buts la saison dernière, on a Mathias Autret et Hamza Sakhi qui ont fait une très belle saison, comme Birama Touré, Carlens Arcus… Comme tout le groupe, en fait ! On a Donovan Léon, un des meilleurs gardiens de Ligue 2. Jubal, une révélation. Lloris, qui a confirmé des choses intéressantes. On a gardé Quentin Bernard, un pilier du vestiaire, très important pour l'équipe. Il y a quand même une ossature qui a de l'allure, avec plusieurs joueurs qui ont connu les joutes de première division ou de Ligue Europa, et d'autres aguerris à la L2. Tous les clubs de notre championnat n'ont pas ça. Derrière, on a six-sept joueurs formés au club qui commencent à avoir plusieurs mois d'ancienneté avec le groupe pro. Il y a une alchimie au niveau des profils. Soyons confiants, soyons avec eux pour les aider.

Une des cibles du marché des transferts auxerrois, c'est l'attaquant de Brest, Gaëtan Charbonnier…

Le dossier du buteur fait partie de nos priorités, mais il faut bien avoir conscience qu'on ne met pas les deux pieds dans le même sabot. On étudie plusieurs pistes, et ce depuis bien avant le début du mercato.

Selon nos informations, le joueur est tombé d'accord avec l'AJA mais il lui reste encore un an de contrat avec Brest, et il n'est pas facilement libérable. Êtes-vous confiant dans ce type de dossier ?

Je vous invite à regarder ce qui se passe sur le marché tel qu'il est aujourd'hui. C'est difficile d'être confiant parce que tout est plus compliqué. Chaque club fait attention, parce que la situation financière est difficile. Même si le mercato est ouvert depuis un mois et demi, il n'est pas très fluide. Souvent, les clubs retiennent leurs joueurs tant qu'ils n'ont pas trouvé le change. C'est loin d'être évident. Pour trouver des joueurs de qualité, on a confiance. On intéresse, on attire. Il faut trouver l'équilibre entre le potentiel économique que nous avons, la qualité du joueur et les besoins de l'entraîneur.

Comme pour d'autres joueurs visés, une conclusion de ce dossier dans les dernières heures du mercato n'est donc pas à exclure vu les difficultés du marché ?

On est obligé de garder notre sang-froid par rapport à la situation économique. Plus vite ça arrivera, mieux ce sera, je suis 100% d'accord. On aimerait tous avoir nos deux joueurs avec nous depuis le début de la préparation. Mais ça, c'est dans un monde idéal. L'année dernière, Jubal est arrivé en début de championnat et a su s'intégrer rapidement. On fait tout pour que ça se fasse le plus vite possible. Dans une économie serrée, il faut être réaliste, mais aussi faire confiance. On a des garçons talentueux comme Rémy Dugimont, Lassine Sinayoko, Mohamed Ben Fredj, Mathias Autret, Hamza Sakhi, Gauthier Hein, Gaëtan Perrin... Il y a quand même un potentiel offensif intéressant. C'est à nous, encore une fois, de travailler pour trouver l'équilibre en ce début de saison.

Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre (pour Carlens Arcus et Hamza Sakhi)

Pour trouver cet équilibre, il faudra certainement passer par des départs. Deux joueurs de l'AJA sont notamment courtisés : Carlens Arcus et Hamza Sakhi (respectivement en fin de contrat en juin 2022 et juin 2023). On imagine qu'ils ne seront pas retenus en cas de belle offre ?

Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre. Leur dernière saison a peut-être suscité de l'intérêt, mais on défendra aussi l'intérêt de l'AJA. On a besoin sportivement de ces garçons-là. On a bâti notre équipe avec une forme de stabilité, avec la présence de ces deux joueurs. On verra ce qui arrivera, mais pour l'instant, la situation est claire : ils sont avec nous. Ce sont des joueurs de l'AJA, ils font partie de notre projet.

Un intérêt du club de Châteauroux (N1) pour Kévin Fortuné est évoqué par nos confrères de L'Yonne Républicaine. Qu'en est-il ?

Kévin est un cas différent de celui de Carlens et Hamza. Il a eu moins de temps de jeu l'année dernière. Il y a des discussions pour qu'il puisse être libéré. Il faut que cela se fasse dans des conditions qui conviennent à tout le monde.

Enfin, une question que beaucoup de supporters se posent : qui, à l'AJA, est actuellement en charge du recrutement ?

Il n'y a jamais une seule personne seule en charge du recrutement, dans aucun club. Il faut être très précis. C'est un travail collectif. L'organigramme de ce point de vue-là n'a pas beaucoup changé par rapport aux précédentes années, même si nous déplorons l'absence pour le moment de Cédric Daury (l'actuel directeur sportif est en retrait pour raisons personnelles), qui a fait un gros travail à son poste. Il faut forcement se réorganiser. Vincent Cabin, en charge du recrutement des jeunes, est aussi concerné par le recrutement des pros. Jean-Marc Furlan et son staff, bien sûr, travaillent sur le sujet. Et puis ensuite vient la direction du club, qui doit prendre des décisions entre l'équilibre sportif et financier. Concernant la cellule de recrutement, on va la retravailler au niveau de son fonctionnement, qui doit être différent. C'est un souhait de James Zhou, que je partage, indépendamment des contraintes budgétaires. C'est quelque chose qui est en cours.