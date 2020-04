AJA :"Ça fait quatre ans que je suis à Auxerre, ici c’est chez moi", James Zhou assure le club de son soutien

Dans une interview publiée sur le site internet de l'AJA Auxerre, James Zhou, le propriétaire du club est revenu sur la crise sanitaire et sur son don de masques et de matériel médical à l'hôpital d'Auxerre. Le Chinois a aussi abordé la situation de l'AJA et assuré que l'ambition sportive reste la même.

Le foot me manque beaucoup - James Zhou

James Zhou est le propriétaire d'ORG Packaging, l'une des plus importantes entreprises d'emballage métallique. Il possède en Chine 30 sites de fabrication et compte 4.000 employés. La production de ses usines n’a repris qu'à " 60% comparée à celle d’avant la crise sanitaire", a expliqué James Zhou. Il y a une dizaine de jours, le chef d'entreprise avait annoncé un don exceptionnel pour aider la ville d'Auxerre a surmonter la crise : le don de 100 000 masques et de 20 000 tests de dépistage pour aider les soignants auxerrois.

Le Chinois assure la ville et le club de son soutien : "Ça fait quatre ans que je suis à Auxerre, ici c’est chez moi". Le propriétaire du club s'adresse aussi aux supporters : "le foot me manque beaucoup. Le sentiment de regarder les matches de l’AJA au stade, avec les supporters, me manque tellement. Mais on ne peut pas se précipiter, il faut respecter les consignes du gouvernement français et de la LFP. (la Ligue de football professionnel). J’espère que nos joueurs se maintiennent en forme pendant le confinement et qu’au moment du déconfinement, on verra une belle équipe de l’AJA sur le terrain."

Notre objectif reste la montée en Ligue 1 - James Zhou

"Allez Auxerre", lance James Zhou, poing serré, dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux du club. Le chinois qui a pris les commandes du club Icaunais en 2016 assure le club et son équipe de tout son soutien: "Si le championnat reprend, j’espère qu’on sera plus performants, qu’on gagnera plus de matches. Mais _ce que j'attends le plus, c’est un nouvel état d’esprit_, on doit avoir plus confiance et avoir la rage de vaincre". Quand le championnat de Ligue 2 a été suspendue, le 13 mars, l'AJ Auxerre occupait la 11e place du classement.