Auxerre, France

"Cédric Daury, l'AJA a recruté cinq joueurs (Bellugou, Merdji, Mancini, Féret, Dugimont), va en recruter un sixième (Souprayen). Votre mercato, qui prend fin le 31 août à minuit, se déroule-t-il comme souhaité par le club?

Oui, exactement. C'est un mercato qui est long par définition, qui est chargé, qui était ambitieux de notre part car précis, cela veut dire que l'on cible des postes et des noms en particulier. Donc, parfois, cela met un peu de temps. Et _vous voyez que les joueurs ciblés sont de qualité_: Mancini qui mets un doublé ce soir (mardi, contre le Gazélec Ajaccio, succès 3-1), Merdji a mis un doublé il y a trois jours (contre Orléans, succès 3-0) et François Bellugou a montré toute sa qualité. Et les nouveaux arrivés vont bientôt le montrer. On est donc satisfait mais il a fallu faire preuve de beaucoup de patience, de conviction et être dans le bon tempo pour réussir nos objectif mais c'est ce que l'on voulait.

-Objectivement, ce puzzle semble de qualité pour la Ligue 2, non?

On l'a fait pour. On a dit que l'on était humble, bien sûr, travailleur surement, quand je vois le staff et le groupe très bien bosser, et ambitieux. Car on a dit qu'on voulait augmenter notre ambition et nos objectifs. Cela doit être par des actes et pas par des effets d'annonce. Vous connaissez le championnat de Ligue 2, c'est un long marathon. Cela n'a pas commencé exactement comme on le voulait mais on reste sur deux prestations de qualité en marquant beaucoup de buts. On marque beaucoup depuis le début, on commence à trouver de la solidité. Ca commence à prendre forme. On savait très bien que cela pouvait mettre un peu de temps et je trouve que cela va assez rapidement finalement. Et oui, _on sera armé_.

"On a le sentiment que l'on a ramené des plus-values à notre groupe et c'est ce que l'on voulait."

-Dans cette équipe, on sent une vraie concurrence, avec des "remplaçants" du niveau des titulaires.

C'était aussi notre volonté, de _resserrer le groupe et d'augmenter sa qualité_. Donc on l'a resserré en nombre, que tous les postes soient doublés avec une concurrence saine, ambitieuse. On est maintenant sur la ligne de départ de ce championnat.

-Vous comptez recruter un gardien. Quel profil recherchez-vous pour ce poste bien particulier?

Oui, c'est un poste spécifique. On va faire les choses de façon réfléchit, posée. On va se hâter lentement (sourire). Je ne veux pas rentrer dans un portrait robot type, on va s'adapter au marché, aux situations, aux profils. Et on ne prendra pas pour prendre. On prendra que si on a le sentiment que l'on va se renforcer et que l'on sera plus fort demain. C'est à chaque fois l'objectif. Et pour le moment, on a le sentiment que l'on a ramené des plus-values à notre groupe et c'est ce que l'on voulait.

"Non, on n'était pas inquiet ni en panique."

-Entre votre dernière recrue, Mancini, fin juin et les arrivées de Féret, et Dugimont, un mois s'est écoulé. Et vous recrutez deux joueurs en trois jours. Avez-vous "paniqué" après les deux défaites inaugurales?

Quand vous faites un joueur, par exemple Rémy Dugimont, on a l'impression qu'on le fait en deux jours mais cela fait deux mois et demi, trois mois que l'on a entrepris les démarches et que l'on négocie.

Donc, non, on n'était pas inquiet ni en panique. On espère toujours gagner et les deux premiers matches n'ont pas répondu à nos attentes. On était déçu pour les joueurs et le staff qui avaient fait une préparation de qualité et qui n'étaient pas récompensés. Mais on garde cette sérénité, cette détermination et on était au travail. On savait bien ce que l'on voulait. On a une ligne de conduite et ce ne sont pas des défaites ou des victoires qui nous la font changer. On avait en point de mire des objectifs, depuis le départ, très précis en poste, en nombre, en renforts, et même en nom, que l'on gardait pour nous. Et on attendait les opportunités. Ce sont des joueurs qui étaient pratiquement tous sous contrat (dans d'autres clubs), qui étaient demandés par des clubs, sollicités, il a donc fallu batailler en interne, ne pas trop en dire, laisser un peu parler pendant un moment et agir un bon moment. On va avoir un groupe de qualité mais on sait que la route est longue. A partir du moment où on travaille bien, où l'on met tout en œuvre, on a tout lieu d'être serein. Il faut garder du calme, de la détermination et les choses avancent, sans se mettre de pression inutile. On a dit que l'on voulait se rapprocher ce dont tout le monde rêve (la Ligue 1) mais on est quinze équipes en L2 à dire la même chose. Le dire cela ne suffira pas. On a donc construit ce groupe pour être compétitif et on attend d'être dans cette compétition pour afficher notre ambition."