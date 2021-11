AJA - Coupe de France : Auxerre ira à Lille, le champion de France en titre, en 32e de finale

En L1, les matches entre l'AJA et le LOSC (ici Daniel Niculae et Rio Mavuba lors d'un Auxerre-Lille en février 2010) ont toujours été très disputés. Les Icaunais se déplaceront chez les Nordistes en 32e de finale de Coupe de France (18-19 décembre).

L'AJA aurait pu tomber sur le PSG, vainqueur de la dernière Coupe de France. Ce sera finalement le LOSC. Pour le tirage au sort des 32e de finale de la doyenne des compétitions qui a eu lieu ce lundi soir au Parc des Princes devant les caméras d'Eurosport 2 avec l'entrée en lice des clubs de l'élite, c'est la championne de skicross Ophélie David qui a dégainé la boule contenant le nom du club icaunais. Qui se retrouvera donc face au champion de France de L1 en titre le week-end du 18-19 décembre. Et ce sera en déplacement, au stade Pierre-Mauroy, à vivre en direct intégral, comme tous les matches de l'AJA, sur France Bleu Auxerre.

Des Lillois pas terribles en championnat mais en bonne posture en Ligue des Champions

Les Nordistes, coachés par Jocelyn Gourvennec, patinent actuellement en championnat. En raison d'une mauvaise série de six matches sans succès (quatre nuls, deux défaites), ils sont 13e de L1, à huit points du podium et à cinq unités du barragiste et 18e, Clermont. Mais paradoxalement, les Dogues sont encore en course pour se qualifier en 8e de finale de la Ligue des Champions, avant la dernière journée de leur groupe (à Wolfsburg le 8 décembre) dont ils occupent la première place.

L'AJA, elle, a dû éliminer en déplacement deux clubs de N3 (4-2 à Limonest et 6-4 à Chambéry) pour se hisser jusqu'en 32e de finale de cette Coupe de France. Reste à savoir si, comme lors des deux précédentes rencontres dans la doyenne des compétitions, Jean-Marc Furlan fera tourner face au LOSC. Car ce match prévu sur le week-end du 18-19 décembre est calé seulement quelques jours avant la réception du Havre mardi 21 décembre, 19e et dernière journée de la phase aller de L2. En championnat, les Auxerrois, actuellement 3e, sont à la lutte pour disputer la montée. Au même stade l'an passé, les Auxerrois étaient tombés sur l'OM (défaite 2-0) à l'Abbé-Deschamps.

Un match qui sera forcément particulier pour Francis Graille. L'ancien dirigeant icaunais, président de l'AJA de 2017 à 2021 - et toujours membre du conseil d'administration du club-, a également présidé le LOSC, entre 1999 et 2002. Parmi les joueurs qui ont fait le bonheur des deux formations, on citera notamment Benoît Pedretti (actuel coach de Nancy en L2), passé dans l'Yonne de 2006 à 2011 avant de rejoindre l'équipe nordiste, qu'il quittera en 2013.

