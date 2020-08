AJA - Dejan Sorgić positif au Covid-19, le reste de l'effectif isolé avant les examens de lundi

Il ne faisait pas partie du groupe retenu pour disputer le match amical contre Bordeaux prévu samedi 15 août à l'Abbé-Deschamps, et n'était pas non plus dans la liste des blessés, comme les défenseurs Samuel Souprayen et Gautier Lloris : l'attaquant Dejan Sorgić est le membre de l'AJA qui a été testé positif au Covid-19, dont le club avait communiqué l'existence vendredi 14 août. Et il n'est pas asymptomatique.

Fièvre et mal de gorge pour Sorgić

De la fièvre et un gros mal de gorge : c'est comme ça que coronavirus s'est déclaré chez l'avant-centre serbo-croate. Le numéro 9 auxerrois avait déjà subi des examens mardi 11 août, tout comme le reste de l'équipe avec, au bout du compte, des résultats négatifs. Mais Sorgić a ressenti les premiers symptômes du coronavirus le lendemain. C'est ce jour-là qu'il a été mis en quatorzaine, avant que d'autres tests dévoilés en fin de semaine ne confirment sa positivité.

Dès l'annonce du club, qui de fait a annulé le match amical prévu contre Bordeaux, tous les autres joueurs du groupe professionnel ont été confinés chez eux. Testés - ils le sont tous les trois jours - négatifs vendredi 14 août, ils ont pour ordre d'éviter tout contact. Même chose pour les footballeurs de la réserve du club (National 2) qui se sont entraînés avec l'équipe première. Certains sont issus du centre de formation. Du coup, l'ensemble des apprentis footeux est également à l'isolement. Enfin, toutes les installations du club ont été désinfectées.

Batterie de tests lundi, reprise de l'entraînement mardi

Lundi 17 août, dès la première heure, tous les joueurs de l'AJA, des jeunes jusqu'aux pros, ainsi que le staff d'entraîneurs (soit une centaine de personnes) subiront à nouveau des prélèvements. Des tests PCR prodigués par le médecin du club et dont les résultats seront dévoilés en moins de 24 heures, pour lever le moindre doute sur une éventuelle contamination du groupe. S'ils sont négatifs, une reprise de l'entraînement est programmée le lendemain, mardi 18 août, d'abord en petits groupes. Le personnel administratif ainsi que les autres entités du club seront tous testés d'ici-là.

Le protocole médical de la Ligue de Football Professionnel (LFP) impose aux clubs de certifier des résultats négatifs entre 72 et 48 heures avant un match. L'AJA a donc prévu de nouveaux prélèvements jeudi 20 août pour "préparer" la réception de Sochaux à l'Abbé-Deschamps pour le compte de la 1ère journée de Ligue 2, samedi 22 août (19h).