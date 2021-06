AJA - Tarif réduit, don, avoir : trois formules pour se réabonner la saison prochaine

L'AJA vient de communiquer ce vendredi 11 juin, dans une lettre adressée à ses abonnés, les différentes solutions que le club proposera pour ceux qui souhaiteraient se réabonner, alors que la campagne d'abonnement pour la saison 2021/2022 débutera lundi 21 juin à 10h. Pas de remboursement intégral comme à Brest, Sochaux ou Le Mans. Mais plusieurs formules, tarif réduit, don ou avoir, pour contenter les supporters auxerrois qui ont dû rester à la maison lors des 14 derniers matches à l'Abbé-Deschamps à huis clos.

Trois formules proposées

La première formule appelée "Fidélité" permettra de bénéficier d'une baisse significative du coût d'un réabonnement, "un tarif exceptionnel" de "compensation" dixit le club : 20€ au lieu de 55€ en Leclerc bas (nouvellement appelée tribune OAH) soit une baisse de -64%, 60€ en Tennis centrale (Louault) au lieu de 140€ (-57%) ou encore 100€ en Guy Roux (anciennement Honneur) centrale au lieu de 285€ (-65%).

Le programme "Fidélité et générosité" propose lui de se réabonner au même tarif que celui de la saison dernière mais en faisant don du reste de l'abonnement 2020/2021 pour soutenir les actions citoyennes réalisées par le club (jeunesse, musée...). Enfin, la solution "Avoir", comme son nom l'indique, permettra de bénéficier d'un avoir du montant restant de l'abonnement de la saison dernière, qui sera utilisable pour la billetterie ou en boutique, et valable jusqu'au 30 juin 2022.

En revanche, les tarifs pour les nouveaux abonnés augmentent par rapport à la saison dernière : +5€ en OAH (ex-Leclerc) bas et Groupama (ex-Vaux) bas, +10€ en Louault (ex-Tennis) latérale et +20€ centrale, +25€ en Guy Roux (ex-Honneur) latérale et +40€ en centrale. Malgré tout, le coût de l'abonnement reste l'un sinon le moins cher de France L1/L2 confondues.