AJA en Coupe de France : "C'est un match menace. Tu peux être éliminé et être ridicule" dit Jean-Marc Furlan

Auxerre, France

L'AJA se déplace dans la Nièvre pour le 7e tour de Coupe de France, samedi à 14h. Les Auxerrois affrontent le petit club amateur de La Charité, un club de régional 1. Le match se joue à proximité de Nevers à Varennes-Vauzelles, au stade des Sennets. La saison dernière, les Icaunais avaient été éliminés dès leur entrée en lice par Angoulême, une équipe de Nationale 3. Jean-Marc Furlan a convoqué un groupe très remanié pour palier l' absences des internationaux et des suspendus.

8 internationaux, deux suspendus, un blessé

Yattara, Arcus sont avec leur équipe nationale comme Adéoti, Ba, Begraoui, Laiton, Marcelin et Youssouf. Alexandre Coeff est suspendu après son exclusion contre Caen. Le milieu Rémy Dugimont manquera aussi le déplacement dans la Nièvre (3 cartons jaunes en 10 matches). Et Mickaël Le Bihan est blessé aux ischio-jambier, il devrait reprendre la semaine prochaine selon Jean-Marc Furlan.

C'est un match menace - Jean-Marc Furlan

Pas de relâchement possible pour ce match de l'AJA, ce sont des matches à risque selon le coach de l'AJA : "Il y a des matches défi et des matches menace comme on dit en préparation psychologique. C'est un match menace. Il y a tout à perdre, tu peux être éliminé et être ridicule. C'est Beaucoup plus dur pour un professionnel d'évoluer contre une équipe de R1 que contre une équipe de ligue 2, _la pression psychologique est plus forte._"

"La seule chose qui peut nous pénaliser c'est l'état du terrain" - Jean-Marc Furlan

"Si la surface de jeu n'est pas correcte, ça peut enlever beaucoup de force à tes garçons", explique l'entraînement de l'AJA."Sur un terrain dans un mauvais état même les plus grands joueurs, les plus doués, ont dû mal à évoluer. Mais j'ai envie de voir la force de caractère de mon groupe."