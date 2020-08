AJA - EN DIRECT : suivez AJA-Sochaux (1ère j. L2) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Suivez les commentaires à la radio du match AJA-Sochaux (1ère j. L2) en direct et en intégralité depuis le stade de l'Abbé-Deschamps sur France Bleu Auxerre ce samedi 22 août. Début de l'avant-match à 18h45 sur notre antenne et en Facebook Live, avant le coup d'envoi prévu à 19h.

Plus de cinq mois après l'arrêt de la Ligue 2, le championnat reprend ses droits ce samedi 22 août. L'AJA, qui n'a plus joué devant son public de l'Abbé-Deschamps depuis le 28 février, retrouve ses supporters dans son jardin pour la reprise de la L2 contre Sochaux (19h). Avec sept recrues et autant de départs durant son mercato estival, l'effectif auxerrois, entraîné pour la deuxième saison de suite par Jean-Marc Furlan, ambitionne le top 5. Mais va se frotter à un gros morceau pour la première journée de championnat dans ce derby burgo-comtois.

Commentaires : Nicolas Fillon

