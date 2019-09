AJA-ESTAC : "j'ai passé 9 ans à Troyes j'espère passer 9 ans à Auxerre", dit Jean-Marc Furlan

Auxerre, France

Jour de derby à l'Abbé Deschamps : l'AJA reçoit ce vendredi le voisin Troyen pour la 8e journée de Ligue 2. Les Auxerrois sont 7e du championnat, l'ESTAC 4e. Ces derniers années, le derby a tourné à chaque fois à l'avantage de Troyes. Depuis que les deux équipes se rencontrent en Ligue 2 ces dernières saisons, les Icaunais ne sont pas encore parvenus à s'imposer chez eux. Mais cette saison, le derby aura encore une saveur nouvelle grâce à Jean-Marc Furlan. Le nouveau coach de l'AJA a fait les plus grandes heures du club troyen.

Avantage l'ESTAC

Les années passées sur le banc de Troyes font parti de ses plus beaux souvenirs d’entraîneur reconnait Jean-Marc Furlan : "J'ai passé 9 ans là-bas. À part Libourne en Coupe de France, où on a fait des choses dont les gens se rappellent encore ; mais sur les valeurs humaines, oui on peut dire que j'ai vécu mes plus belles années à Troyes. À Brest aussi j'ai vécu des choses exceptionnelles, en particulier avec les supporters". Pour autant, pas de pincement au cœur à l'approche de ce derby pour l’entraîneur de 61 ans. "Je n'ai pas ce sentiment du tout. Autant j'ai ressenti quelque chose quand je suis revenu à Troyes avec le Stade Brestois, c'était bizarre. Mais le temps passe, il y a eu tellement de changements au club , que tu n'as plus de repères. Mes repères, ce sont mes amis, mais tu en gardes dans toutes les villes où tu es passé".

On n'a pas grand chose à perdre - Jean-Marc Furlan

À l'approche du derby, il n'y a pas de pression particulière affirme le coach de l'AJA : "ils ont gagné les trois derniers matches à l'Abbé Deschamps donc oui quelque part, on n'a pas de pression." Pas de pression mais un bon test pour l'AJA : "c'est un match référence pour nous sur le plan de l'opposition car c'est une équipe qui marque beaucoup sur coup de pied arrêté et qui est capable de bien défendre. L'ESTAC arrive en plus en pleine confiance avec trois victoires de suite. Ils sont 4e avec 13 points, c'est mieux que nous."