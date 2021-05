AJA - Francis Graille va quitter la présidence du club !

Après quatre ans de présidence de l'AJA, Francis Graille, 66 ans, s'en va. Et personne ne s'y attendait. Joueurs et personnels ont été prévenus ce dimanche soir par WhatsApp. Un timing plus que surprenant à deux matches de la fin du championnat, et alors que les Auxerrois, 6e de L2 à deux points du 5e, le Paris FC, luttent pour accéder aux playoffs.

Francis Graille s'en va, James Zhou prend la relève

La décision vient de James Zhou. Le propriétaire chinois du club doit rendre des comptes aux actionnaires d'ORG, la société actionnaire majoritaire à l'AJA que le milliardaire dirige. Depuis son arrivée en octobre 2016, l'objectif de montée du club en Ligue 1 n'a toujours pas été atteint alors qu'actuellement, l'AJA est en ballotage défavorable pour accéder à l'élite. Sans compter que les dépenses ont flambé cette saison avec la crise du coronavirus ainsi que celle des droits TV.

Dans sa cinquième année en tant que propriétaire du club auxerrois, James Zhou a donc voulu reprendre la main. Et la place de Francis Graille, devenu président de l'AJA en mai 2017. L'homme d'affaires occupera t-il la présidence ad vitam æternam ? Ou bien se trouvera -t-il un successeur une fois la saison de Ligue 2 terminée ? Impossible de le dire.

En tout cas, le départ de Francis Graille a été acté lors d'une réunion entre les deux hommes vendredi 30 avril, veille de Caen-AJA (0-0, 36e j.), selon nos informations. Une sortie déjà proche d'être entérinée une semaine auparavant, même si le futur ex-président a tout fait pour que la décision soit repoussée au moins après la fin du championnat. Ceci afin de permettre aux joueurs de se concentrer uniquement sur le terrain avec la course au Top 5, et non sur ce qui se trame en coulisses.

Un poste de conseiller auprès de James Zhou devrait être proposé à Francis Graille, lors du prochain conseil d'administration du club, lundi 10 mai, moment choisi pour valider le changement de présidence. Pas dit qu'il accepte, même s'il reste en très bons termes avec l'homme d'affaires chinois, et qu'une place dans ce fameux conseil d'administration pourrait lui être proposée.

Jean-Marc Furlan sur le devant de la scène

En tout cas, il y a un gagnant dans ce jeu de chaises musicales. C'est l'entraîneur auxerrois, Jean-Marc Furlan, qui va prendre un peu plus de poids à l'intérieur du club avec le départ de Francis Graille. Il pourrait même obtenir les pleins pouvoirs sportifs à l'AJA. Le coach icaunais, qui communique beaucoup avec le propriétaire du club par WhatsApp, a souvent critiqué publiquement, notamment en conférence de presse, la gestion sportive de l'AJA et son recrutement. De plus en plus, récemment. Avec de sacrés scuds micro ouvert concernant "l'institution", coupable à ses yeux de ne pas avoir su bien gérer le mercato, les fins de contrat. En un mot : "la potentialité" du groupe dont Jean-Marc Furlan ne cesse depuis plusieurs mois de dire qu'il n'est pas assez étoffé.

Francis Graille, président de l'AJA, et Jean-Marc Furlan, entraîneur des Auxerrois, au stade Bonal en août 2019. Le dernier match de championnat cette saison aura également lieu à Sochaux, le 15 mai. Mais à cette date, Graille ne sera plus président. © Maxppp - Vincent Voegtlin

En réalité, les désaccords entre Francis Graille et Jean-Marc Furlan sont devenus dissensions au fil de la saison. Et ils ne seraient pas étrangers à ce changement d'organigramme au sein de l'AJA. Un conflit larvé, et une fissure qui s'est agrandie l'hiver dernier, lorsque l'entraîneur s'est ouvertement plaint du directeur sportif, Cédric Daury, auprès du propriétaire chinois, allant même jusqu'à demander son départ sans concertation avec le président. Côté direction, on n'a que très modérément apprécié. Et on a tout fait pour empêcher la mise en retrait du directeur sportif, avec réussite après négociations. Les morceaux ont été recollés, tant bien que mal.

Mais selon une source proche du club, les relations se sont à nouveau tendues au soir de la défaite à Pau (3-0, 34e j.), le 20 avril dernier. Notamment après un message de Francis Graille envoyé sur le groupe WhatsApp des joueurs, de retour de leur déplacement, pour manifester sa déception et piquer le groupe pour les prochaines échéances. Pas du tout du goût de Jean-Marc Furlan, qui l'a fait savoir.

Avec le départ de Francis Graille, c'est Cédric Daury, proche du futur ex-président, qui devrait suivre. Jean-Marc Furlan pourrait en profiter pour glisser le nom d'un de ses proches pour occuper le poste de directeur sportif, à moins qu'il n'assume également ce rôle, en plus de celui d'entraîneur, sous une casquette globale de manager général du club. Le coach aurait alors les mains libres pour mener le recrutement comme il l'entend, lui qui réclame depuis longtemps davantage de moyens pour attirer des joueurs d'expérience plutôt que d'être contraint à compléter l'effectif avec les jeunes du centre de formation.

Avant d'y penser, il y a surtout des playoffs à aller chercher pour l'AJA. Même si on a connu moins mouvementé comme contexte.