AJA - Gaëtan Charbonnier, nouvel attaquant auxerrois : "Je suis là où je voulais être"

Tu as décidé de rejoindre l'AJA alors qu'il te restait encore un an de contrat à Brest. Pourquoi avoir choisi de signer à Auxerre ?

Gaëtan Charbonnier : J'avais pris la décision de partir de Brest assez tôt dans l'été. J'avais besoin de redonner un coup de boost à ma carrière avec un nouveau projet. Vous connaissez mon attachement au coach, il y a eu deux, trois coups de fil. Le projet m'a semblé être le bon pour moi. Et puis, il y a des personnes ici que je connais déjà, ça a facilité les choses. On est très souvent en contact, donc il n'y avait pas besoin de faire 1 000 discours. On est vite rentrés en contact, on s'est mis d'accord rapidement avec le club. Il a fallu un peu négocier avec le Stade Brestois, mais on a réussi à s'en sortir.

Dans ta tête, c'était Auxerre et rien d'autre ?

Effectivement. J'ai eu d'autres propositions, notamment en Ligue 1. Mais à 32 ans, j'avais besoin de savoir où je mettais les pieds. C'est le cas ici. Je connais les méthodes du coach. Je suis là où je voulais être.

Tu connais le coach, le staff, mais aussi pas mal de joueurs... Te sens-tu un peu comme à la maison ?

Pas à 100%, mais on peut quand même dire que je suis un petit peu à la maison, oui. Après il va falloir s'adapter aussi aux autres. Bien s'entendre avec tout le monde, c'est important. J'ai repris l'entraînement aujourd'hui (mercredi), j'espère que ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure des séances. Mais il y a un très bon groupe, l'entente est bonne.

Justement, où en es-tu de ta forme physique ? Et quand penses-tu pouvoir jouer ?

Ma préparation, ça a été un peu le yoyo. Je me suis fait une entorse assez tôt avec Brest. J'ai repris, je me suis arrêté, j'ai repris, je me suis arrêté... Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis à 100%. Je suis à 80, 90% de mes capacités.

Je suis dans un nouveau projet, prêt à en découdre

L'AJA attendait un buteur pour remplacer Mickaël Le Bihan, qui est parti à Dijon cet été. Et Jean-Marc Furlan nous expliquait que tu savais exactement ce qu'il attendait d'un avant-centre. Comment ressens-tu cette attente, et sais-tu quel va être ton rôle sur le terrain ?

Je ne suis pas le remplaçant de Mickaël Le Bihan. Je viens ici pour m'intégrer au collectif, rien de plus. Après, on verra. C'est le terrain qui va parler. Le coach me demande de jouer comme je sais le faire, dans un cadre de jeu bien précis.

Ton arrivée n'a pas été anodine. Tu étais très attendu, tu as été présenté à l'Abbé-Deschamps avant AJA-Grenoble devant le public (ils étaient 4 660 lundi), pour le premier match à domicile de la saison. Que ressens-tu par rapport à ça ?

C'est toujours plaisant d'être attendu quelque part. Maintenant, à moi de faire en sorte rendre aux supporters l'accueil qui m'a été donné.

Tu avais déjà ce statut de joueur très attendu et aussi très apprécié à Brest...

J'ai passé les quatre plus belles années de ma carrière au Stade Brestois, notamment celle de ma montée. En partir n'a pas été la chose la plus facile, mais aujourd'hui, c'est fait. Il faut passer à autre chose. Je suis dans un nouveau projet, prêt à en découdre.

On dit de toi, qu'il s'agisse de Jean-Marc Furlan ou de tes coéquipiers brestois, que tu es un sacré râleur... Comment ça se manifeste ? Et est-ce que tu t'es assagi ?

Sacré râleur, ça veut dire qu'à l'entraînement, je n'aime pas perdre, je n'aime pas l'injustice, ni perdre. Forcément, il y a des moments où je râle quand tout ne tourne pas rond. Mais je me suis assagi, quand même (sourire). J'en garde encore parce que c'est mon caractère, et c'est ça qui m'a amené jusqu'ici.

Venir à l'AJA, ce n'est pas un pas en arrière.

Du coup, ça promet de belles prises de bec avec Jean-Marc Furlan si vous n'êtes pas d'accord...

Non, vous savez, sur le terrain, je suis capable de dire beaucoup de choses. J'ai pour principe que sur le terrain, on peut tout se dire. Une fois en dehors du terrain, c'est terminé. Je ne suis pas rancunier.

Faire le choix de revenir dans un club de Ligue 2, c'est un pas important. Comment vois-tu le championnat cette saison ? Penses-tu que l'AJA peut jouer quelque chose ?

Venir à l'AJA, ce n'est pas un pas en arrière. C'est un club historique, avec un projet de remontée, et forcément avec des attentes. Pour le championnat de Ligue 2, je pense qu'ils ont très bien commencé la saison (il se reprend), on a très bien commencé la saison. Six points sur six, c'est bien avant le gros test samedi. C'est sûr que ça donne de la confiance pour jouer un peu plus libérés. Mais il ne faudra pas tomber dans l'excès.

On a une question d'un certain Quentin Bernard (le défenseur, grand ami de Gaëtan Charbonnier, accueille chez lui l'attaquant en attendant que ce dernier s'installe dans l'Yonne) : "Ta suite parentale te convient-elle ? Ton chauffeur Uber te donne-t-il satisfaction ?"

Je suis très bien accueilli ici, j'ai un très bon hôtel (sourire). Pour l'instant, j'ai une bonne petite suite ! L'installation, ce sera à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, normalement.