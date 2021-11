VIDÉO - AJA : Gauthier Hein en lice pour le prix FIFA Puskás, celui du plus beau but de l'année 2021 !

Sa superbe roulette en avril contre Niort la saison dernière avait fait le tour du web : Gauthier Hein a été nommé ce lundi pour remporter le prix Puskás de la FIFA, celui du plus beau but de l'année 2021 ! En tout, 11 prétendants sont en lice. Le vainqueur sera connu le 17 janvier. À vos votes !

Il avait le tour des réseaux sociaux et des médias français, à juste titre. Maintenant, il va faire le tour du monde ! Le but de Gauthier Hein (25 ans) avec l'AJA lors du déplacement à Niort le 10 avril la saison dernière (victoire 4-0, 32e j. L2) a été nommé ce lundi pour remporter le prix Puskás de la FIFA, celui du plus beau but de l'année 2021 !

La roulette fantastique de Gauthier Hein en vidéo avec les commentaires France Bleu Auxerre

Une réalisation fantastique sur la pelouse du stade René-Gaillard alors que les Auxerrois menaient 2-0 face aux Chamois : incursion depuis le côté droit dans la surface de réparation, crochet du gauche, trois défenseurs niortais dans le vent, contre favorable. Puis, le clou du spectacle : roulette à la Zizou pour faire la toupie, éliminer deux autres adversaires, et planter du droit - son mauvais pied ! - dans la lucarne du pauvre portier des Chamois.

11 prétendants en lice, fin des votes le 17 décembre !

Pour succéder à l'attaquant sud-coréen de Tottenham Son Heung-min, l'ailier icaunais est le seul Français en lice avec 10 autres prétendants et prétendantes, et non des moindres : il y a le milieu offensif Manchester City Ryad Mahrez et son bijou réalisé avec l'Algérie face au Zimbabwe, l'ailier argentin de Tottenham Érik Lamela et son magnifique coup du foulard lors du derby face à Arsenal ou encore l'attaquant tchèque Patrik Schick et son lob du milieu de terrain contre l’Écosse qui avait été élu plus beau but du dernier Euro. Rareté aussi qu'un joueur de Ligue 2 soit présent parmi les prétendants de ce prestigieux trophée créé en 2009, remporté par Olivier Giroud en 2017, seul Français titré à ce jour.

Pour que "Gotcho" (deux buts et cinq passes décisives en 16 matches de L2 cette saison) inscrive son nom au palmarès du prix Puskás où figurent bien des légendes comme Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović ou encore Neymar, les fans de l'AJA (et les autres !) sont invités à voter sur le site de la FIFA ! "Le lauréat ou la lauréate est sélectionné(e) par un jury international composé, d’une part, d’un panel de FIFA Legends et, d’autre part, des supporters et supportrices du monde entier inscrits sur FIFA.com, précise le site Internet de l'instance. Les deux composantes du jury disposent du même poids électoral, ce qui signifie que le vote exprimé par chacune d’entre elles (FIFA Legends, supporters et supportrices) compte pour moitié, quel que soit le nombre de votants dans chaque composante."

Le vote débuté ce lundi sur FIFA.com, doit se terminer le 17 décembre à 23h59. Et c'est le 17 janvier à Zurich (Suisse), lors de la cérémonie The Best FIFA Football Awards, qu'au saura si la roulette de Gauthier Hein a tout emporté sur son passage. À vos votes !