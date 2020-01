Une tribune Guy-Roux à l'Abbé-Deschamps : l'intéressé "flatté et content" de la proposition

Auxerre, France

Une tribune Guy-Roux au stade Abbé-Deschamps ! C'est le projet du président de l'AJ Auxerre Francis Graille, dévoilé lors des vœux de l'AJA jeudi 16 janvier, à Préhy (Yonne). Surprenant l'assistance, le dirigeant a proposé que la tribune d'honneur du stade de l'Abbé-Deschamps, dont le club est propriétaire, soit rebaptisée du nom de son plus célèbre entraîneur.

Guy Roux, ancien coach mythique de la formation icaunaise, 81 ans aujourd'hui, a appris la nouvelle en même temps que tout le monde, en pleine cérémonie, et a accepté d'emblée, visiblement très ému. Une émotion toujours intacte au lendemain de l'annonce lorsqu'il s'est confié à France Bleu Auxerre, honoré d'une telle proposition.

Une tribune Guy-Roux ? J'ai accepté sans problème

"D’abord, ça m’a surpris, raconte-t-il. J’étais dans le public lors de ces vœux, le président était en train de faire son discours. Et à un moment, les gens se retournent tous vers moi ! Je n’avais pas très bien entendu, je me demandais de quoi ça parlait tout d’un coup. Puis, on me dit que c’est pour renommer la tribune honneur en tribune Guy-Roux ! J’étais flatté, content, et surtout, je me suis souvenu de l’histoire de cette tribune, qui était déjà là lorsque je jouais à l’AJA gamin, entre 13 et 17 ans. Elle ne faisait que 200 places à l’époque, c’était le bas de la tribune actuelle."

Un chiffre qui s’est multiplié d’années en années, au fur et à mesure des montées successives du club, pour cette tribune symbolique de l’Abbé-Deschamps. Alors forcément, imaginer qu’elle puisse un jour porter son nom, ça fait chaud au cœur de Guy Roux.

Le mythique coach de l'AJA, Guy Roux, a fêté ses 81 ans en octobre dernier. © Maxppp - Jérémie Fulleringer

"Ça me flatte, et je préfère ça qu’une statue, reprend l'emblématique entraîneur de l’AJA. Même si je pense toujours que quelqu’un comme Jean-Claude Hamel le mérite plus que moi. Pendant toute ma carrière, il a œuvré bénévolement en tant que président pour faire marcher le club. Mais le président Graille m’a dit qu’on avait déjà renommé le salon honneur en son nom. Alors, une tribune Guy-Roux ? J’ai accepté sans problème."

Un symbole de réconciliation entre Francis Graille et Guy Roux

C'est aussi une façon d’enterrer la hache de guerre, surtout après les récentes tensions qu'il y a pu avoir entre Guy Roux et le président Graille. Notamment à propos de la vente des terrains de l'AJA, très mouvementée entre la SAS et l'Association. Guy Roux ne le nie pas, et s'en félicite même.

"Nous sortons d’une période de relations difficiles avec Monsieur Graille, relate Guy Roux. Au lendemain d’une réconciliation, c’est toujours un moment d’émotion. Justement, on dit que les jolies femmes ont souvent les plus belles bagues après une réconciliation. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Il faut qu’on fasse les terrains synthétiques, qu’on continue de développer l'AJA. Et je développerais le club aux côtés du président Graille s’il le demande."

Je me demande combien je vais prendre de sous par billet vendu...

Imaginer une tribune Guy-Roux, c'est aussi l'occasion de voir fleurir quelques blagues sur la pingrerie du célèbre coach au bonnet, aussi légendaire que le bonhomme en question et sa générosité.

Lui-même, qui a souvent usé de cette image de radin notamment dans ses pubs à la télévision restées célèbres, s'est prêté au jeu : "Du coup, si j’ai une tribune à mon nom, je me demande combien je vais prendre de sous par billet vendu, ou si je vais avoir un pourcentage sur les casse-croûtes achetés à la buvette de la tribune d'honneur..." Avant de glisser d'un clin d’œil : "Il ne faut jamais refuser les bons mots."