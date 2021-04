AJA - "Je peux comprendre les critiques, pas les menaces" : Quentin Bernard quitte les réseaux sociaux

Il a décidé de dire stop : le joueur de l'AJA Quentin Bernard quitte les réseaux sociaux après y avoir reçu plusieurs messages haineux envers lui et sa famille à la suite du match Niort-AJA le week-end dernier. Soutenu par son club et ses coéquipiers, il s'en explique pour France Bleu Auxerre.

Défenseur de l'AJA, Quentin Bernard a décidé de quitter les réseaux sociaux après que lui et sa famille y ont subi une accumulation d'insultes et de menaces le week-end dernier, alors que le club icaunais se déplaçait à Niort.

France Bleu Auxerre : Quentin, comment allez-vous ?

Quentin Bernard : Ça va, ça va, tout va bien. Ce qui s'est passé n'est pas extrêmement grave, mais c'est un dérapage de trop. Souvent, le silence est le plus fort des mépris. Parfois, se taire, c'est accepter. Mais répondre, c'est aussi donner de l'importance à des choses qui ne le sont pas vraiment et à des gens qui ne méritent pas d'en avoir. Que l'on s'en prenne à moi en me critiquant sur mon jeu, mon professionnalisme ou ma qualité de footballeur, je le conçois complètement et ça fait partie du jeu. Mais que l'on menace ou insulte des personnes de ma famille, ça, je ne le conçois pas. C'est pour ça que j'ai réagi.

Racontez-nous ce qui a provoqué votre décision de quitter les réseaux sociaux.

Tout a débuté sur un post Facebook du club concernant le match de ce week-end, avec des commentaires haineux. En fait, ça a commencé avant même le match, dès que la composition d'équipe est sortie. De base, je ne suis pas très actif sur la page du club. Les réseaux sociaux, c'est plus pour pour partager mon quotidien, qui n'est pas ordinaire par rapport à mon métier, avec ma famille et mes amis. Mais ce qui a été proféré à l'encontre des miens m'est revenu sous les yeux parce que certains membres de ma famille commentent les mêmes publications où les insultes et menaces sont tombées. Et puis personnellement, j'ai également reçu des messages privés menaçants et insultants. En fait, c'est un tout qui a fait déborder le vase.

On peut accepter beaucoup de choses. Mais il y en a certaines qui sont inacceptables. Je ne suis pas plus touché que ça parce que je connais le milieu des réseaux sociaux, je connais également ses dérives. Alors parfois, ce milieu peut être très positif. Il y a un engouement qui fait que d'une petite petite cause, on peut en tirer un réel bénéfice, par exemple pour des des associations. Mais il y a aussi cet effet négatif qui fait que parfois, ça prend une tournure impossible. Et c'est ça qui m'a déplu. Mon boycott des réseaux sociaux peut être un rappel à l'ordre. On est footballeur, mais on est aussi père de famille. Et certains membres de notre famille nous suivent, aiment partager et connaître notre vie. Et quand ça va trop loin, il faut le rappeler parce qu'on ne peut pas tout cautionner.

En tant que footballeur, les critiques, voire les insultes, font-elles partie de votre quotidien ?

Les critiques, c'est une chose. Mais après, les insultes, c'est déjà arrivé plusieurs fois, oui. Personnellement dans la saison, et aussi à d'autres joueurs du club, avec qui on a déjà échangé autour de la question. Quand on est un personnage public, on est amené à assumer certaines dérives. Mais là, c'est un ras-le-bol général. Pour certaines personnes, le foot est une passion débordante. Dévorante aussi. Je ne sais pas si il y a un lien de cause à effet, mais les paris sportifs font aussi que parfois, certains perdent de l'argent suite à des actions que l'on réalise sur le terrain. Ce qui entraîne des violences à notre encontre, aujourd'hui devenues gratuites et banalisées. Ça reste des mots, mais parfois, les mots sont trop forts pour qu'on laisse passer la chose.

Vous êtes plutôt présent sur Twitter et Instagram. Allez-vous définitivement cesser votre activité sur les réseaux sociaux ?

D'abord, je tiens à remercier l'AJA, le président, Francis Graille, notre chargée de communication, Constance, et notre community-manager, Pierrick, qui m'ont aidé dans ma démarche. On va voir la tournure qu'on peut donner à la chose. Malgré tout, je veux que cela reste positif, même si le contexte ne s'y prête pas forcément. Je ne veux pas du tout un déferlement de violence ou de choses négatives vis-à-vis du club. L'AJA est une grande institution et on se doit de respecter tous les membres de cette institution en partant du président jusqu'aux joueurs, jusqu'aux intendants, jusqu'aux administratifs.

Personnellement, je souhaitais quitter les réseaux. Momentanément ou définitivement, je me laisse encore le temps de la réflexion et voir comment je peux m'organiser avec le club. Mais il y a eu un point de non-retour. Les gens qui nous soutiennent, il y en a aussi énormément. Les gens qui critiquent, c'est peut être un pourcentage faible, mais ils ont un gros pourcentage d'activité et le cerveau humain est certainement mal fait. Même quand il y a 20 messages positifs, et qu'il y en a quatre ou cinq négatifs, qui peuvent souvent être un peu extrêmes et c'est eux que l'on retient, malheureusement.

Thierry Henry a annoncé il y a deux semaines qu'il quittait les réseaux sociaux pour dénoncer leur laxisme dans les cas d'insultes racistes et harcèlements qui y ont cours. En France, le joueur de l'ASSE, Denis Bouanga, a lui même été victime d'insultes racistes dans une vidéo diffusée il y a quelques jours sur Snapchat, et une enquête a été ouverte Est-on à un tournant ?

J'ai vu ce qui s'est passé autour de Denis. Lui, c'est encore plus grave que ce que j'ai vécu. Je ne suis pas un cas isolé au niveau des insultes ou des menaces, ça devient quelque chose d'ordinaire, de "normal". Je ne sais pas où est le curseur de la norme sur les réseaux sociaux. Mais ça va trop loin. Aujourd'hui, ce sont des insultes et des menaces. Si, demain, on passe aux violences, c'est encore plus grave. Et comment cela va-t-il se passer après-demain ? C'est ça qui me dérange. Je dois avouer que je n'étais pas au courant de la décision Thierry Henry avant que l'on m'en parle ce week-end. Mais je le rejoins complètement.

Oui, on peut toucher de l'argent sur des publications sur nos réseaux sociaux, qui restent très importants pour nous. L'argent, c'est parfois le nerf de la guerre. Mais qu'est ce que c'est, l'argent, quand tu n'as pas la tranquillité, le bonheur, le plaisir de faire ce métier ? Je pense que je préfère toucher moins d'argent et faire mon métier dans de meilleures conditions que de continuer comme ça et que ça prenne une tournure qu'on ne pourra plus maîtriser. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. L'UNFP, le syndicat des joueurs, m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'il me soutenait dans cette affaire ainsi que d'autres joueurs. C'est compliqué parce que parfois, il y a des mauvais résultats et je peux comprendre encore une fois les critiques, mais pas les menaces.

Les réseaux sociaux vont-ils vous manquer ?

Bien sûr, ça a toujours été un moyen de communication bon enfant et bienveillant. Je pense que je suis quelqu'un d'assez optimiste dans la vie. Je tourne beaucoup les choses à la dérision, j'encourage les actes de bienfaisance via différentes associations. Parce que malgré tout, on est quand même des personnages publics et notre voix porte parfois un peu plus que des gens moins connus, sans leur faire offense. Je pense par exemple à mon association "Un hôpital pour les enfants" au CHU de Poitiers.

C'est vrai que si je devais être amener à quitter les réseaux sociaux définitivement, ce serait un manque de reconnaissance pour ces associations alors que, d'ordinaire, ça peut les aider au quotidien. Je suis donc en train de m'interroger. Arrêter les réseaux sociaux, jusqu'à la fin de saison, c'est certain. Alors après, jusqu'à la fin de ma carrière, je me laisse le temps de la réflexion. Mais si mon geste peut faire bouger choses et conduire à un contexte plus favorable et apaisé, ce sera bien.

Les auteurs des insultes et menaces doivent-ils être lourdement sanctionnés ?

Je ne suis jamais pour la sanction, plutôt toujours pour le dialogue. Alors oui, c'est sûr qu'on est aussi dans un contexte sanitaire compliqué. On a moins de vie sociale, on est tous enfermés, chacun chez soi, on travaille, on rentre chez nous et on ne fait que ça depuis depuis un an. Je suis absolument contre des sanctions fortes. Le dialogue sera toujours la meilleure des réponses et je pense qu'en discutant, on peut toujours trouver un terrain d'entente, même si on ne s'entend pas forcément avec les personnes avec lesquelles on parle.

Mais il y a des dérives qui ne doivent plus avoir lieu. Et si ma prise de position de ce week-end peut empêcher ces dérives et ces extrêmes, ce sera quelque chose de bien. Après, je sais que je ne vais pas faire changer le monde avec mon geste. Mais si ça peut faire prendre conscience qu'on n'est pas que des numéros, qu'on n'est pas que des joueurs de foot, et qu'on a aussi des familles, des enfants et des supporters qui sont qui sont derrière nous et qu'il faut les laisser tranquille, on aura fait un grand pas.