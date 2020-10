AJA - Mercato : l'attaquant Dejan Sorgic quitte le club après un an seulement, transféré en D1 suisse

À peine plus d'un an et puis s'en va. Arrivé en juillet 2019 sur les bords de l'Yonne, l'attaquant Dejan Sorgic (31 ans) quitte déjà l'AJ Auxerre pour rejoindre le FC Lucerne (D1 suisse). Le club icaunais l'a annoncé ce jeudi 1er octobre au soir.

Sorgic ne s'est pas imposé sous Jean-Marc Furlan

Auteur de 3 buts en 16 rencontres de L2 la saison passée, "Deki", comme il était surnommé, ne s'est pas imposé auprès de Jean-Marc Furlan, le coach de l'AJA. Victime du Covid-19 mi-août dernier, il n'a disputé qu'un seul match de championnat sur les cinq de ce début de saison, la défaite contre Clermont (0-1, 3e journée) à l'Abbé-Deschamps.

Le montant du transfert (il lui restait encore deux ans de contrat à l'AJA) n'a pas été communiqué. Sorgic s'est engagé jusqu'en 2023 avec Lucerne. L'avant-centre retrouve la Suisse, quittée à l'époque pour rejoindre Auxerre pour 400 000 € selon le site spécialisé Transfermarkt.

L'attaquant était arrivée à l'AJA avec le statut de deuxième meilleur buteur de Super League avec le FC Thoune : 15 réalisations en 29 matches, derrière les 24 pions de l'ancien du PSG Guillaume Hoarau. À Lucerne, il retrouvera également une vieille connaissance du championnat de France, puisqu'il sera entraîné par Fabio Celestini, ex-international suisse passé par l'OM.

L'AJA a jusqu'au 5 octobre, dernière journée du mercato, pour lui trouver un remplaçant en attaque.