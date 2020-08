AJA - L2 : EN DIRECT - Suivez Châteauroux-AJA (J2) en intégralité sur France Bleu Auxerre

Les Icaunais se déplacent ce samedi 29 août sur la pelouse de Châteauroux pour la 2e journée de Ligue 2. Suivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre, avec le coup d'envoi programmé à 19h et l'avant-match dès 18h45 à la radio et sur notre Facebook Live.