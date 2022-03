AJA - La préfecture de l'Yonne interdit le déplacement des supporters de Sochaux à l'Abbé-Deschamps

Pour le choc AJA-Sochaux du samedi 12 mars (15h, 28e j. L2), l'Abbé-Deschamps devrait faire le plein. Mais ce sera sans supporters sochaliens ! La préfecture de l'Yonne a publié en effet publié un arrêté ce vendredi interdisant la venue des fans doubistes. Elle invoque "des incidents nombreux, violents et récurrents" entre supporters des deux clubs au cours des dernières confrontations, "de nature à troubler l'ordre public". Et de citer en exemple de cette "rivalité historique et violente" l'hospitalisation en 2017 d'un supporter sochalien "suite au caillassage du bus par les Ultras auxerrois", ou encore "un affrontement violent entre Ultras des deux clubs" en 2020 "avec des blessés". Une rivalité historique

"Dans ces conditions", souligne la préfecture, "la présence sur la voie publique (...) aux alentours et dans le stade de l'Abbé-Deschamps de personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de Sochaux, ou se comportant comme tel, comporte des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens" pour cette rencontre de haut de tableau où l'on attend une "forte affluence".

Périmètre délimité de 10h à 20h

Ainsi, entre 10h et 20h samedi 12 mars, le boulevard Vaulabelle, la rue Louis-Richard, la voie romaine, le boulevard des Alpes, la route de Vaux et le stade de l'Abbé-Deschamps sont interdits à la circulation et au stationnement pour les supporters du FCSM. Dans cet arrêté, signé par la sous-préfète et directrice de cabinet Marion Aoustin-Roth, on apprend également que Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du Tourisme, "posera la première pierre du musée de l'AJ Auxerre".

Déjà 5 000 billets ont été vendus pour AJA-Sochaux, match importantissime pour la course à la montée entre des Icaunais actuellement 4e et des Doubistes 5e, avec trois points d'écart entre les deux formations. Le club ajaïste espère bien dépasser l'affluence record de la rencontre de la 15e journée, AJA-Pau (victoire 4-1), qui avait rassemblé 10 308 spectateurs, début novembre.