AJA : accord financier trouvé avec Monaco dans l'affaire Raux Yao

L'AJA menaçait d'attaquer en justice l'AS Monaco (L1), mais ce ne sera pas le cas. Selon nos informations, le club icaunais vient de trouver un accord financier avec celui de la Principauté.

Le conflit portait sur l'arrivée libre, pour quatre saisons et sans indemnités de transfert, d'un joueur du centre de formation ajaïste, Serge-Philippe Raux Yao (21 ans), vers le Cercle Bruges, filiale de Monaco (l'ASM a racheté le club belge en mai 2017).

Une arrivée contestée par l'AJA pour qui le défenseur franco-ivoirien (1m97), espoir convoité, était encore sous contrat et au courant de la volonté de le prolonger. Et qui a soulevé de nombreuses questions chez les dirigeants auxerrois concernant le cadre légal de l'opération, Monaco pouvant faire jouer son partenariat avec Bruges pour faire venir Raux Yao sur le Rocher en s'étant affranchi d'un transfert direct du joueur auprès de l'AJA, plus contraignant et surtout plus coûteux.

Accord signé mercredi soir, mais dont on ne connaît pas le montant

Mais un arrangement entre Auxerrois et Monégasques a finalement été trouvé. Francis Graille, le président auxerrois, le confirme à France Bleu Auxerre : "Un accord a été signé mercredi soir avec Monaco. Ce sera un transfert du joueur vers le Cercle de Bruges. Nous avons fait valoir nos droits, qui ont été, à leur juste prix, reconnus. Tout est rentré dans l'ordre."

Le montant de cet accord à l'amiable n'a pas été dévoilé. Raux Yao, joueur clé de la réserve de l'AJA (N3, promue en N2) dont l'avenir semblait le diriger vers l'équipe première, aurait une valeur marchande de 150 000 € selon le site spécialisé transfermarkt.