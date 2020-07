AJA | Le club dévoile son nouveau maillot domicile, hommage à la saison 2010/2011 de Ligue des Champions

Une nouveauté pour l'AJ Auxerre. Pas une septième recrue mais plutôt un nouveau maillot : le club vient de dévoiler dans une vidéo sa tunique pour les matches à domicile saison 2020/2021 signée de l'équipementier italien Macron. Blanc avec de toutes petites rayures bleues verticales, ainsi qu'un liseré sur les manches, et un col bicolore.

Un hommage au maillot de la saison 2010/2011 de l'AJA, époque Airness. Celle de la saison de Ligue des Champions où l'Abbé-Deschamps a vu défiler, après avoir sorti le Zénith Saint-Pétersbourg en barrages, le Real Madrid de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, l'AC Milan de Zlatan Ibrahimović et Ronaldinho, et l'Ajax Amsterdam de Luis Suàrez et Christian Eriksen. Les Icaunais termineront 4e et dernier de leur poule de C1.

L'AJA en a profité pour rénover le site Internet de sa boutique en ligne, où le maillot est disponible pour 75 €. Les utilisateurs de l'ancienne version, qui avaient leur propre identifiant, doivent se créer un nouveau compte pour pouvoir accéder au portail.