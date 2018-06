Auxerre, France

Comme France Bleu Auxerre vous l'annonçait, le défenseur François Bellugou (31 ans) va bien s'engager à l'AJ Auxerre. Celui qui a joué 4 saisons en Ligue 1, à Lorient et à Troyes la saison dernière, va passer sa visite médicale ce mardi. Puis, sauf pépin de santé inattendu, il devrait signer son contrat dans la foulée. François Bellugou est la deuxième recrue de l'AJA, après l'avant-centre Yacine Merdji, en provenance de Bourg-en-Bresse.

Il y a la nécessité de réduire le groupe - Pablo Correa, l'entraîneur de l'AJA

"Le groupe a le potentiel d'aller plus haut que la saison passée, c'est une évidence, insiste l'entraîneur Pablo Correa. Sinon, on changerait 15 ou 16 joueurs. Il y a la nécessité de réduire le groupe". C'est pourquoi 5 ou 6 nouveaux joueurs, guère plus, devraient arriver dans l'Yonne cette saison. "On travaille sur le poste de milieu de terrain excentré, sur le poste de latéral gauche, confirme le directeur sportif Cédric Daury. Beaucoup de joueurs se sont aussi révélés la saison dernière. Garder nos meilleurs éléments, c'est en quelque sorte les meilleures des recrues". Le latéral Carlens Arcus devrait ainsi s'engager définitivement à Auxerre, après une année de prêt convaincante.

Les Auxerrois reprennent l'entraînement ce mardi à 9h30, sur l'annexe 3 à l'Abbé-Deschamps. Le président de l'AJA, Francis Graille, sera l'invité de France Bleu Auxerre à 7h50.