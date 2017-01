AJA : le feuilleton Jean-Pierre Papin agace les supporters

Ils étaient une vingtaine ce lundi à suivre l'entraînement de l'AJA. Les supporters redoutent toujours un changement d'entraîneur et attendent des réponses de la part du club. A ce sujet, le conseil d'administration d'urgence prévu ce mardi a été reporté en fin de semaine.

Toujours pas de Jean-Pierre Papin à l'horizon. L'ancien international français l'avait annoncé la semaine dernière : il devait signer ce lundi son contrat en tant que directeur sportif, ambassadeur et surtout entraîneur. Mais cela n'a pas été le cas. Alors, va-t-il vraiment venir ? Et la place de Cédric Daury est-elle toujours menacée ? Le flou persiste depuis une semaine. Pour le moment, aucune réponse de la part du club. Conséquence : les supporters commencent sérieusement à s'impatienter. A l'image de Mathieu Delahousse, le président du groupe de supporters Ultras Auxerre : "On est agacés et inquiets. C'est vrai que les déclarations de Jean-Pierre Papin ont été déplacées par rapport à l'entraîneur en place. Les joueurs sont unanimes : ils veulent que le coach reste. Donc voir Monsieur Papin arriver en tant qu'entraîneur ce ne serait pas forcément un bon point de vue."

"On est agacés et inquiets" - Mathieu Delahousse, président des Ultras Auxerre

Agacés et inquiets. On a un entraineur en place qui tient la route, pour le moment. Le limoger, le virer pour quelqu'un d'autre c'est très délicat. Si Monsieur Papin arrive, on fera avec, mais il n'aura pas beaucoup de chances : il faudra que les résultats arrivent vite.

Pour mettre les choses au clair avec les dirigeants chinois du club, les membres de l'association AJA avaient réclamé la tenue d'un conseil d'administration extraordinaire. Il devait se réunir ce mardi après-midi. Il a finalement été reporté en fin de semaine. Le feuilleton Jean-Pierre Papin continue.

