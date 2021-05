AJA - Le propriétaire chinois James Zhou nommé président du club

C'est une nouvelle page de l'histoire de l'AJA. Ce lundi matin, son conseil d'administration a acté, par visioconférence, la démission de Francis Graille de la présidence du club icaunais, après quatre ans passés route de Vaux, ainsi que la nomination au poste de président du propriétaire chinois depuis octobre 2016, James Zhou.

"L’actionnaire majoritaire du club a renouvelé sa confiance à la direction en place, chargée d’assurer la transition dans l’attente que monsieur Zhou puisse se rendre en France", écrit l'AJA dans un communiqué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le directeur général du club, Baptiste Malherbe, va assurer la transition

C'est Baptiste Malherbe, le directeur général du club, qui sera en charge des affaires courantes et exécutera les directives du propriétaire et président ajaïste depuis la Chine. Francis Graille, resté en très bons termes avec James Zhou, siègera au conseil d'administration.

Avant sa nomination au poste de président, la question se posait de savoir si James Zhou serait seul maître à bord ou s'il allait mandater des membres de sa garde rapprochée pour l'aider à piloter l'AJA à distance, lui qui n'est plus revenu en France depuis un peu plus d'un an et le début de la crise sanitaire.

Une préoccupation pour certains membres de ce conseil d'administration. Mais après le CA de ce lundi, difficile d'en savoir plus. Le nom de sa traductrice et proche collaboratrice Charline Xu, qui gère plusieurs de ses affaires dans la région bordelaise, a souvent été évoqué.