AJA-Lens : "C'est une messe que je connais bien", les mots de Gérard Bourgoin, l'ancien président de l'AJA

Attaché pendant plus de 30 ans à l'AJA, l'ancien président Gérard Bourgoin, 83 ans, sera à l'Abbé-Deschamps ce samedi soir pour le match du maintien face à Lens. L'ancien chef d'entreprise, natif de Chailley, a répondu aux questions de France Bleu Auxerre depuis le stade de l'Abbé-Deschamps avant cette rencontre décisive.

Nicolas Fillon, journaliste à France Bleu Auxerre : Comment allez-vous Gérard Bourgoin avant ce match décisif ?

Gérard Bourgoin : Moi, ça va très bien. Quand je viens ici, je me dis l'AJA sera éternelle et que nous avons donné beaucoup, mais c'était une autre génération. Maintenant, il y a une nouvelle avec un nouveau président qui se donne beaucoup de mal depuis plusieurs années pour essayer de faire ce qui est très, très, très, très difficile : rester dans l'élite.

Cela sera encore le cas samedi contre un Racing Club de Lens. Heureusement qu'ils ne joueront pas chez eux, car c'est sans doute le meilleur public de France du football. Mais je vois des têtes quand même qui y croient, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien.

Vous pensez que le maintien est possible ? Comment l'AJA peut y parvenir ?

Le coach Christophe, il sait ce qu'il doit dire aux joueurs. Je n'ai pas à dévoiler les coulisses de l'exploit, mais vous savez, j'ai passé 30 ans de ma vie dans les vestiaires dont c'est une messe que je connais bien. C'est un "prêtre" qui aura des choses intéressantes à dire. Il n'a pas besoin d'en dire beaucoup parce que je pense que les joueurs jouent leur carrière aussi, avec bien sûr les horizons différents pour les joueurs qui sont prêtés par des très grands clubs. Ils ont quand même permis à Auxerre de bien respirer cette deuxième moitié du championnat. Dans la deuxième moitié de ce championnat, Auxerre est bien, il n'y a pas de raison qu'Auxerre ne soit pas bien ce samedi.

Je pense que tout sera là. Avec le public derrière dans un stade qui est "booké", c'est rare et qui joue donc à guichets fermés une nouvelle fois. Je pense que ça, ça sera le petit plus qui va, qui va permettre à Auxerre de dire : "Je suis là !". Je pense qu'Auxerre va rester là et va continuer à nous faire espérer, rêver, croire... Et peut-être, un jour, de nouveau s'européaniser.

Cette équipe de l'AJ Auxerre, mine de rien. Voilà, vous la suivez, j'imagine de loin. Est ce que vous la suivez de là où vous vous trouvez, de là où vous habitez en Afrique ?

Je la suis pratiquement du monde entier. Moi, je suis beaucoup en Afrique. Je suis comme tous les vieillards avec la télévision. C'est très bien fait, ça nous fait bien vivre les matchs. Je suis donc beaucoup le classement. Il y a encore un certain nombre de présidents que j'ai connu, à leurs débuts, qui aujourd'hui ne sont pas encore à leur apothéose. Bien sûr, je suis le football et je suis Auxerre.

Et puis j'ai des petits-enfants qui sont devenus des fans de l'AJA ! Ils m'appellent sans arrêt pour me dire : "Papy, il se passe ça, papy, il se passe ça !" C'est beau, ils y croient et vont suivre plus tard. C'est vraiment ce qu'il va faire la force d'Auxerre dans le futur.

Est-ce qu'il y a un joueur qui a "vos faveurs", un joueur de l'effectif auxerrois qui vous émerveille ?

Non pas spécialement, mais je suis, comme tout le monde, très admiratif par le travail de notre gardien de but quand on sait qu'il avait fort à faire pour pouvoir prendre sa place. C'est un garçon que je ne connaissais pas, mais qui a été recruté par un grand club italien (NDLR : Andrei Radu appartient à l'Inter Milan). On ne s'invente pas un joueur de l'Inter comme ça, par correspondance. Donc bien sûr, je suis admiratif de tout ça, mais je suis surtout admiratif du collectif et je crois que le collectif a été bien fait. Il y a aussi un jeune président (NDLR : Baptiste Malherbe, le président exécutif de l'AJA). Cela aussi, ça me plaît beaucoup. Il vient de la base et moi, j'aime bien les gens qui viennent de la base et qui finissent en haut.

Des ultimes journées, des dernières journées où il faut se sauver. L'AJA n'en a pas vécu beaucoup. Je me souviens de 1996 où il fallait gagner contre Rennes, ça a été fait. Quel serait l'ingrédient pour qu'un club comme l'AJA puisse se sauver lors d'une dernière journée de tous les dangers ?

Il faut jouer normalement, jouer comme l'AJA a joué dans cette deuxième partie du championnat et ce sera gagné pour moi. Mais je ne suis ni coach, ni joueur.

Vous serez donc au match samedi à l'Abbé-Deschamps ?

Oui, je viens de décider de tout annuler ! Je devais repartir samedi matin, mais je serai finalement à Auxerre.