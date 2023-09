AJA - "Les joueurs sont libérés" : les réactions après AJA-Rodez (3-1, 9e j. L2)

Et de trois ! À l'Abbé-Deschanmps, l'AJA a signé une troisième victoire de suite en battant Rodez (3-1, 9e j. L2) ce samedi 30 septembre 2023 grâce à des buts d'Hein (33'), Perrin (72') et Raveloson (90+5') contre un but ruthénois de Corredor (90+5'). Retrouvez toutes les réactions d'après-match.

L'AJA signe une troisième victoire de suite en une semaine grâce à son succès à l'Abbé-Deschamps contre Rodez (3-1, 9e j. L2) ce samedi 30 septembre 2023 devant plus de 14 000 spectateurs. Les Ajaïstes sont toujours 3e au classement. © Maxppp "On peut construire sur quelque chose de solide" (Christophe Pelissier, entraîneur de l'AJA) loading "Il faut profiter de ces moments" (Gaëtan Perrin, attaquant de l'AJA) loading "Ça fait du bien moralement et mentalement" (Rayan Raveloson, milieu de l'AJA) loading loading loading Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre Tous les matches de l'AJA en direct intégral sur France Bleu Auxerre ⓘ Publicité Les dernières infos sur l'AJA avec France Bleu Auxerre Les émissions 100% AJA en podcast sur France Bleu Auxerre