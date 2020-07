AJA | Les recrues du mercato passées au crible par le coach Jean-Marc Furlan

Alors que le mercato de l'AJA est quasiment bouclé - le club est toujours à la recherche d'un défenseur central - et que les Auxerrois se déplacent à Créteil (N2) ce mercredi 29 juillet en amical (18h), l'entraîneur icaunais Jean-Marc Furlan dresse en quelques mots le portrait de ses six recrues.

Kévin Fortuné et Gauthier Hein (de g. à d.), deux des six recrues estivales de l'AJA cette saison.

Mathias Autret : "Un rebelle dans l'âme"

"Ah, "Mathi"... C'est une belle personne. Un garçon que j'ai connu pendant deux ans, à Brest. Il a beaucoup de talent. Et il donne beaucoup de travail au coach (rires) ! Je dis ça parce que c'est un rebelle dans l'âme. Mais je suis content de l'avoir, et j'espère qu'il va nous montrer tout son talent de passeur et de buteur."

Kévin Fortuné : "Un claqueur de buts"

"Kévin, c'est un buteur. On a saisi l'opportunité très rapidement avec Cédric (Daury, le directeur sportif). Parce qu'on avait joué contre lui et qu'il avait été brillant ces dernières années. Lui, c'est un claqueur de buts. Il connaît très bien la Ligue 2, donc il nous intéressait sur cet aspect-là. Mais au delà de ça, ce qui nous motive, c'est de recruter de bonnes personnes. Évidemment, si j'ai un connard dans mon groupe, je ne vais pas dire devant toi ou d'autres : "Lui, c'est une tête de con !" Je vais fermer ma gueule, hein. Mais quand on a de belles personnes, autant le dire quand c'est vrai et qu'on le ressent profondément. Et Kévin en est une, comme Mathias (Autret)."

Donovan Léon : "J'aurais aimé faire de lui un boxeur"

"Donovan, je l'ai connu trois ans, à Brest. J'aurais aimé faire de lui un boxeur professionnel catégorie poids lourds. Je lui ai souvent dit : "Donovan, il faudrait que tu sois boxeur pro chez les lourds et que je sois ton coach, pour que je gagne beaucoup d'argent (rires) !" Mais il me dit : "Coach, je suis un non violent !" Sérieusement, Donovan, j'ai vécu trois ans avec lui, c'est aussi une très belle personne, et un super gardien. Très, très bon gardien. J'adore l'homme, et le joueur. D'un autre côté, ça fait longtemps que j'étais dessus. Je le connais depuis un bon moment, et on est toujours resté en contact."

Alec Georgen : "Très, très fort techniquement"

"La venue d'Alec, c'est le fruit du travail de la cellule de recrutement et de mon staff technique, qui le connaissaient bien et le suivaient depuis un bon moment. Moi, j'ai appris à le connaître en vidéo. Je ne connais pas l'homme, mais c'est un joueur intéressant, très, très fort techniquement et sur le plan du jeu offensif, formé au PSG. Il doit grandir et progresser sur le plan défensif. Mais ce qui est intéressant avec les latéraux, c'est qu'ils touchent, dans certains footballs et dans le notre en tout cas, environ 90-95 ballons par matches, autant qu'un meneur de jeu. La qualité technique que tu peux avoir est donc très importante à ce poste, et Alec Georgen la possède."

Gauthier Hein : "Il veut franchir un pallier"

"Gauthier Hein... Pour un Alsacien, il n'a qu'un défaut : c'est un Lorrain. Non, je déconne (rires) ! Si quelqu'un entendait ça, je me ferais défoncer (rires) ! Gauthier, c'est un très bon joueur, très bon technicien, et très gros bosseur. Je connais pas l'homme, même si je me suis bien informé. L'année dernière, il a flambé à Valenciennes. C'est un jeune joueur qu'on a envie de faire progresser, de faire aller plus haut. Et lui aussi puisqu'il est chez nous. Il avait vraiment une très forte envie de venir à l'AJA. Il a fait tout son possible pour signer à Auxerre, je le sais. Parce qu'il veut franchir un pallier."

Gautier Lloris : "Qu'il puisse jouer 35 ou 40 matches dans la saison"

"Gautier Lloris est très intéressant. C'est un joueur qui, et il le sait, a été souvent blessé. Mais ce qui est ressorti des infos prises auprès de Nice (son ancien club) et de Mickaël Le Bihan (qui a joué avec Lloris durant ses années niçoises) lorsque l'on me l'a proposé, c'est que c'est un défenseur central de très grande qualité. Ce qu'on lui souhaite, et il est aussi venu pour ça, c'est de lui faire faire une saison complète. Il a peu joué et a été un moment sur le flanc en professionnel. Le changement de paysage et de club doit lui permettre de jouer 35 ou 40 matches dans la saison.