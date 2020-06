AJA : Mathias Autret signe trois ans et devient la sixième recrue auxerroise

Capitaine de Brest en Ligue 1 la saison dernière et affichant 264 matches en championnat professionnel, Mathias Autret, libre de tout contrat, pose ses valises à l'AJA et signe pour trois saisons.

L'AJ Auxerre ne chôme pas depuis le début du mercato. Dans la foulée de la reprise de l'entraînement du groupe professionnel, le club icaunais a annoncé lundi 29 juin au soir la signature d'une sixième recrue estivale : il s'agit du milieu offensif Mathias Autret (29 ans). Celui qui peut évoluer en soutien de l'attaquant ou sur les ailes rejoint l'AJA pour trois saisons. L'ancien joueur de Brest, où il a été formé, était libre de tout contrat.

Un renfort de poids qui pèse 264 matches en championnat professionnel

Passé également par Lorient, Caen et Lens, Autret, très convoité cet été, est un renfort de poids, très expérimenté. Il compte 181 matches de Ligue 2 et 83 rencontres de L1 pour 32 buts et 27 passes décisives. Il a également été coaché deux saisons durant au Stade Brestois 29 par l'actuel entraîneur de l'AJA, Jean-Marc Furlan, de 2017 à 2019. Avec une accession en Ligue 1 à la clé au cours de l'exercice 2018/2019 pendant lequel Autret, promu capitaine, sera essentiel (9 buts, 8 passes décisives)

Avec 26 matches disputés la saison dernière avec le SB 29 toutes compétitions confondues, le joueur, qui portera le numéro 29, rejoint l'AJA "après plusieurs semaines de discussions", explique le club icaunais sur son site Internet. Il s'ajoute à la longue liste de recrues signées lors de ce mercato estival : le gardien Donovan Léon, le milieu offensif Gauthier Hein, l'attaquant Kévin Fortuné, le latéral Alec Georgen ou encore le défenseur central Gautier Lloris ont également rejoint les bords de l'Yonne.

"Je suis très heureux de rejoindre l’AJA et son projet ambitieux", déclare Mathias Autret sur le site Internet du club. "C’est un club historique du football français qui n’est pas à sa place en Ligue 2 BKT. Je n’ai aucun doute sur les beaux moments que l’on va vivre ensemble." "Avec l’arrivée de Mathias, nous continuons de renforcer notre secteur offensif, appuie le directeur sportif Cédric Daury. En plus de ses qualités technico-tactiques et de sa créativité offensive, Mathias va apporter au groupe toute son ambition et son expérience qu’il a pu acquérir en montant en L1 avec Caen puis Brest."