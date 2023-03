AJ Auxerre : Gideon Mensah à fond la forme dans son couloir

C'est l'un des grands gagnants du changement tactique opéré par Christophe Pélissier. Gideon Mensah semble revivre depuis plusieurs matches avec le passage à une défense à trois défenseurs centraux. "Jouer piston, c'est ma position préférée, après que ce soit une défense à quatre ou à trois, je m'adapte", glisse l'international ghanéen dans un excellent français, lui qui se présente pour la première fois de la saison en conférence de presse.

"Après, l'équipe a démontré qu'elle était plus à l'aise avec la défense à trois, on joue plus 'serrés', je pense que ce système est le mieux pour nous." Une formule qui fonctionne bien puisqu'Auxerre n'a encaissé que trois buts sur les six dernières rencontres de Ligue 1.

Plus concentré derrière, pas encore assez libéré devant

Titulaire neuf fois consécutivement, Mensah enchaine les minutes et les prestations avec sérieux. "Il a beaucoup progressé sur la concentration défensive", ajoute son coach Christophe Pélissier. "Il avait souvent tendance, je trouve, à être en difficulté sur les alignements ou sur la concentration, là il a fait beaucoup de progrès là-dessus. Même si j'attends un peu plus offensivement de sa part, c'est un garçon qui amène beaucoup d'impact sur son côté gauche et c'est important."

Très apprécié du groupe bien qu'assez discret, celui qui adore le rap US et qui a pour habitude d'échanger avec les Anglophones Rayan Raveloson ou Julian Jeanvier, est en train de prendre ses aises sur et en dehors des terrains. Le latéral gauche, qui a déjà connu les affres d'une descente en Ligue 2 l'an passé avec Bordeaux, fait tout pour ne pas revivre ça et compte bien apporter sa pierre à l'édifice dans l'opération maintien.