AJA - Mercato : taulier en défense, Théo Pellenard signe deux ans de plus avec les Icaunais

L'AJA prolonge l'un de ses tauliers de la défense ! Théo Pellenard signe deux ans de plus dans l'Yonne, annonce ce vendredi le club icaunais. Arrivé en juin dernier de Valenciennes, où il aura passé un peu plus de six mois, le joueur de 27 ans, formé à Bordeaux, avait signé un premier contrat d'une saison avec l'AJA.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La belle surprise du début de saison liée à l'AJA jusqu'à l'été 2024

Arrivé d'abord en tant que doublure de Quentin Bernard au poste de latéral gauche, le joueur a su profiter de l'absence de Gautier Lloris, blessé en match amical lors de la préparation en juillet, pour s'imposer en défense centrale aux côtés du Brésilien Jubal. Et pas qu'un peu : joueur du mois d'octobre AJA-France Bleu Auxerre, le polyvalent gaucher, bon dans l'anticipation, précieux dans ses interventions, pas avare d'initiatives pour casser des lignes ballon au pied tout en étant dur sur l'homme quand il ne l'a pas, a connu 16 titularisations en 16 matches de Ligue 2 sous le maillot ajaïste cette saison, dont sept ponctué d'un clean sheet.

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre