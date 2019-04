AJA-Metz : Refaire le même coup qu’à l’aller pour se relever et se sauver ?

Et si Romain Philippoteaux et l'AJA réitéraient l'exploit de battre Metz, leader de L2, pour se relancer dans la course au maintien ?

L'AJA face à un nouveau gros morceau pour tenter d’enfin lancer son opération maintien. Après un lourd déplacement chez le Paris FC, 3e et meilleure défense du championnat (défaite 3-0) la semaine dernière, les Auxerrois reçoivent le leader, Metz, à l’Abbé-Deschamps, ce samedi 6 avril, à 15h.

Match un samedi après-midi (troisième fois de la saison qu’Auxerre bénéficie de ce type de programmation en L2 après la double confrontation face à Lens, perdue par l’AJA), temps normalement ensoleillé, pelouse impeccable, présence du propriétaire chinois James Zhou dans les tribunes et de l’ancienne gloire icaunaise Djibril Cissé au coup d’envoi fictif… L’environnement et l’ambiance autour de cet AJA-Metz sent le match de gala à plein nez.

Les poursuivants se rapprochent

Mais qu’on ne s’y trompe pas. L’AJA a plus que jamais besoin de points. Peu importe la manière. Car les Ajaïstes, 15e de L2, ont vu leur avancer sur leurs poursuivants fondre comme neige au soleil.

Désormais, il n’y a plus qu’un point d’écart entre l’AJA et le 18e et barragiste Nancy, qui l’a emporté la veille (3-2) sur la pelouse de Clermont. Respectivement 16e et 17e, Châteauroux (avec un match en moins à disputer lundi soir en accueillant Lens) et Sochaux (vainqueur surprise du Paris FC sur la plus petite des marges grâce à Hamza Sacki, prêté dans le Doubs) comptent le même nombre d’unités que les Auxerrois. Des Icaunais qui n’ont toujours pas enclenché la première alors que le sprint final vers le maintien est bel et bien lancé.

Face à Metz, Auxerre jouera sans son capitaine Jordan Adéoti, blessé à l'adducteur. © Maxppp - Anthony Picoré

Les hommes du président Francis Graille restent en effet sur cinq défaites de rang en championnat. Leur pire série depuis le début de la saison. L’AJA n’est donc absolument pas dans la meilleure des postures au moment de recevoir Metz, incontestable favori du titre de L2, qui n’a plus lâché la première place depuis la deuxième journée de championnat et qui reste sur dix matches de suite sans défaite en championnat.

Imiter le match aller pour enrayer la spirale négative

Un duel a priori déséquilibré... Sauf qu'au match aller, lors de la 13e journée, les deux équipes étaient à peu près dans les mêmes dispositions, et c'était l'AJA qui l’avait emporté. Victoire 1-0 en Lorraine, but de Rémy Dugimont. Interrogé après l’entraînement de veille de match, le premier ouvert au public après six mois de huis clos sous Pablo Correa, il s’en souvient encore. "C’est vrai qu’il nous fait beaucoup de bien celui-là, souffle l’attaquant de l’AJA, qui avait ouvert son compteur but en championnat ce soir-là après son arrivé lors du mercato estival en provenance de Clermont, avant de ne retrouver qu’une fois le chemin des filets en L2. Après, ça paraît loin…"

Entraînement avant @AJA-@FCMetz ce samedi à 15h, à vivre en direct et en intégralité sur @bleuauxerre. Le premier de veille de match ouvert au public après six mois de huis clos sous Pablo Correa. Discours ferme et déterminé du coach Cédric Daury. L'AJA lutte pour sa survie. pic.twitter.com/7oKVACllMS — Nicolas Fillon (@Nicolas_Fillon) April 5, 2019

C'était début novembre. Il y a cinq mois quasiment jour pour jour. Metz était déjà leader. L'AJA, 18e et barragiste. "C’est vrai qu’à l’époque, on était dans une situation très compliquée, avec un début de saison médiocre, rappelle Rémy Dugimont. Le match d’avant, à Nice en Coupe de la Ligue, nous avait mis en confiance, malgré la courte défaite. Mais on ne tenait pas encore notre match référence. Ce fut le cas contre Metz, où l’on a effectué une prestation solide. Personne ne nous attendait sur ce match-là, c’était un gros match, avec une belle performance collective. Cela avait été le commencement d’une belle série en fin d’année."

Une série de neuf matches d'invincibilité et une 11e place à la clé pour l'équipe entraînée alors par Pablo Correa, mis à l'écart depuis... Difficile cependant de comparer les deux situations pour Rémy Dugimont : "Depuis ce match aller, il s’est passé beaucoup de choses… Nous, on rentre dans le sprint final, on a besoin de points, peu importe contre qui. Là, on reçoit le leader, ça fait peut-être un peu plus parler, mais on reste concentré sur la priorité : sauver le club."

Et d’ajouter : "L’adversaire a beaucoup progressé depuis notre dernière confrontation. Metz reste sur une très grosse dynamique. C’est la meilleure équipe du championnat, il n’y a rien à y redire. On a travaillé pas mal de choses pour les contrer, et on espère les mettre en application durant le match."

Seulement quatre points en neuf rencontres

Même constat pour l’entraîneur Cédric Daury : la configuration de la réception de Metz n’est pas la même qu’à l’aller. "La situation est bien différente, abonde le technicien icaunais. Lors du match aller, très bon de notre part, à peine un tiers du championnat avait été disputé. Metz n’est plus du tout dans la même impulsion. Cette équipe survole la compétition alors que l’on aborde le dernier quart de l’exercice. Nous, on est devenus un peu plus défaillants." On veut bien croire le coach de l’AJA, dont la formation affiche, en neuf rencontres, quatre points inscrits, deux buts marqués et douze concédés.

"Surtout, l’équipe de Metz est devenue encore plus performante à l’extérieure qu’à domicile, pointe encore Cédric Daury. Ce qui est sûr, c’est que l’on devra se présenter avec un supplément d’âme et une envie de mieux faire par rapport à la semaine dernière. Il faudra faire preuve d’orgueil et de détermination pour bousculer la hiérarchie."

Il faudra au moins ça pour stopper le naufrage de l'AJA, qui se passera des services de Jordan Adéoti (adducteur) et Mickael Barreto (mollet), blessés, tandis que Carlens Arcus, et Billy Kekteophomphone et Yanis Merdji seront absent sur choix de l’entraîneur.

🔵⚪️ Voici la liste des 18 joueurs convoqués pour la réception du @FCMetz demain après-midi. pic.twitter.com/rbSvPpNaSm — AJ Auxerre (@AJA) April 5, 2019

AJA-Metz, coup d'envoi ce samedi 6 avril à 15h