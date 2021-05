AJA - Mickaël Le Bihan parti à Dijon, quelles pistes pour le futur mercato ?

Le marché des transferts débute officiellement le 9 juin. Mais trois semaines avant un mercato estival qui s'annonce exsangue en raison des moyens financiers des clubs limités par la crise sanitaire ainsi que celle des droits TV, l'AJA a dû faire face à un premier départ de poids. Celui de Mickaël Le Bihan, deuxième meilleur buteur du championnat de L2 avec 19 réalisations au compteur. En fin de contrat cet été, l'attaquant, qui disposait d'une année en option en cas de montée avec le club icaunais - 6e à deux points du Top 5 et des playoffs -, n'a pas prolongé route de Vaux. Et à la place, il a signé un accord de principe avec le club voisin et rival du DFCO, dont la saison se terminera dimanche à la 20e place de L1, synonyme de relégation. Annonce dévoilée ce mardi par le club dijonnais.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Bihan, qui a fêté ses 31 ans ce dimanche et figure dans l'équipe type de la saison de L2, doit s'engager à Dijon pour un contrat de trois ans, quand l'AJA, selon nos informations, lui proposait un an de prolongation sans revalorisation salariale. Le club icaunais n'a donc pas pu retenir celui qui était arrivé dans l'Yonne à l'été 2019 et qui, après un exercice miné par les blessures et suspensions (17 matches en L2, quatre buts), vient d'achever la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique.

L'avenir de Dugimont et Begraoui en pointillés

Le départ de 'MLB' digéré, c'est l'avenir du deuxième meilleur buteur de l'AJA, Rémy Dugimont (14 buts), qui devrait également s'écrire ailleurs que dans l'Yonne. Aussi en fin de contrat cet été, le joueur avait livré avec sincérité son incertitude sur son cas, tout en effectuant un sacré appel du pied en conférence de presse juste après le dernier match de la saison à Sochaux pour clamer son envie de rester : "Je sais qu'avec l'ancienne direction, il y avait une volonté de faire quelque chose. Je ne connais pas les projets de la nouvelle pour l'année prochaine, donc je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Maintenant, j'adore porter ce maillot, je suis très heureux ici. C'est un club qui est ambitieux, avec une grosse histoire. Il y a eu de l'engouement cette année. On a fait la meilleure saison depuis dix ans. Donc il y a tout pour faire quelque chose de grand ici."

Mais dans ce dossier, c'est le propriétaire chinois et désormais président du club depuis le 10 mai, James Zhou, qui a le dernier mot. Et prolonger un joueur qui aura 35 ans en juillet, malgré sa très belle saison à un poste hybride d'ailier gauche-deuxième attaquant et sa maturité tardive au haut niveau qui peut laisser espérer encore quelques belles années devant lui, n'est pas vraiment du goût du milliardaire. Sollicité par plusieurs clubs, le troisième meilleur buteur de L2 en activité (64 buts) devrait donc, sauf surprise, partir d'Auxerre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Enfin, un autre avant-centre est lui aussi sur le départ. Tout comme ses coéquipiers attaquants, Yanis Begraoui (19 ans) voit son bail se terminer le 30 juin prochain. Le joueur et son entourage avaient renoué il y a quelques mois le dialogue, mal embarqué en début de saison alors que Begraoui n'a jamais été titularisé en championnat par Jean-Marc Furlan lors de l'exercice 2020/2021 (19 matches, deux buts). Mais les discussions autour d'une prolongation n'ont débouché sur rien de concret.

De nombreuses pistes à l'étude, notamment en attaque

Pour compenser ces départs en attaque, l'AJA a ciblé plusieurs profils. Des pistes sur lesquelles travaillent conjointement le directeur général Baptiste Malherbe et l'entraîneur Jean-Marc Furlan, sous l'égide de James Zhou. D'après nos sources, le premier nom qui ressort, c'est celui de Gaëtan Charbonnier. L'avant-centre de 32 ans, qui doit encore lutter pour le maintien en L1 avec son équipe de Brest où il n'a pas toujours été dans le 11 de départ cette saison (35 matches, 16 titularisations, six buts), plaît énormément au coach icaunais qui a eu à le diriger durant sa période brestoise. Mais il reste encore une année de contrat au meilleur buteur de L2 de 2018/2019 (27 buts), l'année de la montée avec le SB29, qui ne va pas le brader.

Une autre opportunité est sérieusement étudiée par le board ajaïste, et elle est moins onéreuse. Celle menant à Andrew Jung. L'attaquant de Châteauroux (23 ans), prêté cette saison à Quevilly-Rouen Métropole, a survolé en National 1, où il a été élu meilleur joueur du championnat en plus d'obtenir la montée avec QRM et le titre de meilleur buteur (21 buts). Les Castelroussins ont eux été relégués en N1, et l'attrait de pouvoir jouer en L2 est évidemment un gros avantage pour l'AJA dans ce dossier. Mais plusieurs clubs français et étrangers sont sur le coup. Et Quevilly-Rouen Métropole indique être "en discussions" avec Châteauroux pour garder le joueur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Wilson Isidor, qui a aussi brillé en National 1 où il fut élu révélation de la saison, est une des autres pistes étudiées à l'AJA. L'ailier de 20 ans, international chez les jeunes (23 matches et 12 buts des U17 à U20), appartient à Monaco et était prêté à Bastia-Borgo avec qui il termine deuxième meilleur buteur du championnat (16 buts). Autre offensif dont le nom a filtré : Ylyas Chouaref. Le petit-frère d'Hamza Sakhi, 20 ans, a signé sa première saison complète à Châteauroux avec 34 matches disputés dont 26 titularisations et six passes décisives. Et il plaît au staff icaunais.

Concernant les autres postes, Jean-Marc Furlan pourrait revenir à la charge sur des noms déjà soufflés à la direction du club icaunais par le passé, sans succès. Des joueurs que 'JMF' connaît très bien depuis ses passages à Troyes et Brest. On pense notamment à Julien Faussurier. Le latéral droit (34 ans), en manque de temps de jeu chez les Brestois en L1 cette saison (16 matches, huit titularisations), était courtisé cet hiver. Mais il va falloir batailler auprès de James Zhou pour valider le joueur. Le milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen, Jessy Pi, en fin de contrat en Normandie, a lui aussi les faveurs du coach pour rejoindre l'AJA. En revanche, les pistes menant à deux autres Caennais et vieilles connaissances de Jean-Marc Furlan, Anthony Weber (défenseur) et Yoann Court (milieu), n'ont pas été confirmées.

Quid d'Arcus, Sakhi, Jubal et des autres fins de contrat ?

Le dossier du remplacement des attaquants à l'AJA n'est pas le seul à occuper l'esprit des dirigeants auxerrois. Il y a les autres fins de contrat. Le défenseur Samuel Souprayen, qui n'a disputé aucun match en L2 cette saison, et le milieu François Bellugou, qui n'a été titularisé qu'à trois reprises sur 12 rencontres de championnat, sont sur le départ.

En revanche, Quentin Bernard pourrait bien rester route de Vaux. Le latéral gauche (32 ans en juillet) avait reçu des offres d'autres clubs de L2 lors du mercato d'hiver, mais n'avait pas donné suite. Homme de base de Jean-Marc Furlan sur (34 matches, 33 titularisations, un but, trois passes décisives) et en dehors du terrain, difficile de ne pas l'imaginer prolonger cet été. Reste à voir à quelles conditions salariales. Enfin, le coach militerait également pour qu'Axel Ngando reste au club. Victime d'une fracture de la cheville et absent depuis la mi-mars, le soyeux gaucher a pour lui sa polyvalence (ailier ou meneur de jeu), appréciée par le technicien.

S'ils ne sont pas en fin de contrat, Carlens Arcus et Hamza Sakhi ont été pas mal sollicités ces dernières semaines. La volonté de l'AJA est de les garder, mais difficile de dire si une offre alléchante pour un des joueurs, voire les deux, sera refusée, alors que le budget de la saison prochaine sera revu à la baisse et que le besoin de liquidités pourrait se faire ressentir. Le latéral droit haïtien, sous contrat jusqu'à l'été 2022 et auteur d'une saison remarquable (38 matches, cinq passes décisives), aimerait découvrir la L1, à 24 ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Même ambition pour le meneur de jeu marocain de 24 ans également, lié jusqu'au 30 juin 2023, et qui a lui aussi effectué son meilleur exercice depuis son arrivée au club (cinq buts, 11 passes décisives en 36 matches). Une source évoque un intérêt de Montpellier, club de l'élite, sans confirmation pour le moment.

Par ailleurs, un départ du défenseur brésilien Jubal (27 ans), arrivé en début de saison et qui a éclaboussé le championnat par ses prestations, n'est pas à l'ordre du jour, malgré la convoitise qu'il susciterait.

Autres départs, définitifs ou en prêt, et des signatures de jeunes à venir

On voit mal comment Kévin Fortuné, mis à l'écart depuis sa perte de balle qui a coûté l'égalisation à Valenciennes (2-2, 30e j.) et qui n'a pas convaincu depuis son arrivé cet été (25 matches, huit titularisations, trois buts), pourrait rester au club. L'attaquant est lié avec l'AJA jusqu'à l'été 2022. Même échéance de contrat et probablement même sort pour le milieu Aly Ndom (19 rencontres, deux fois titulaire), souvent blessé et dont le dernier match remonte au 10 février face à l'OM en Coupe de France.

Plusieurs joueurs du clubs devraient être prêtés afin de gagner du temps de jeu. On pense au gardien Sonny Laiton et au latéral gauche Kenji-Van Boto, qui sont demandeurs. D'autres prêts, concernant des jeunes de la réserve passés professionnels récemment, pourraient suivre.

Enfin, au rayon des signatures en pro parmi les pépites du centre de formation, celle du prometteur attaquant international chez les jeunes Kévin Danois (17 ans le 28 juin) devrait intervenir dans les prochains jours.