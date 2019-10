AJA : Mickaël Le Bihan revient sur sa suspension et son plaisir d'enfin rejouer

Auxerre, France

Mickaël Le Bihan acte II. "C'est un nouveau départ pour lui", confiait son entraîneur Jean-Marc Furlan, quelques jours avant le déplacement à Lens. L'attaquant de l'AJA a été titulaire au stade Bollaert après un mois d'absence à cause du carton rouge reçu lors du derby contre Troyes. "J'avais tellement hâte de retrouver le terrain", reconnaît l'ancien Niçois.

Deux matches de suspension (Niort, Le Havre) puis la trêve internationale, une longue pénitence pour Mickaël Le Bihan. "Un mois sans jouer c'est très très long. Là j'étais sur le terrain très content", explique le joueur de l'AJA. Pour son retour à la compétition, l'attaquant n'est pas parvenu à peser sur le match comme lors de sa première rencontre sous le maillot auxerrois, un but et une passe décisive contre Chambly.

Il regrette son mauvais geste contre Troyes

D'un côté comme de l'autre, ce match à Lens (0-0), n'a pas permis aux attaquants de briller : "c'était un match très compliqué, ils jouent à cinq derrière mais on a fait un bon match dans l'ensemble même s'il n'y avait pas forcément du spectacle. Ce n'était peut-être pas beau à voir mais on repart avec un point", se réjouit l'ancien aiglon. D'autant que le manque de rythme s'est fait ressentir : "je l'ai ressenti sur le terrain mais bon voilà je me sens de mieux en mieux ça va aller au fil des matches, je travaille pour être à 100 % ça va revenir très vite", promet l'attaquant.

Mickaël Le Bihan évoque aussi son mauvais geste contre Troyes et son carton rouge. "Je regrette encore ma bêtise c'est pour ça que durant le match à Lens quand je vois Mohamed Yattara s'embrouiller et qu'il prend un carton jaune, je lui ai dit "moi j'ai fait l'erreur il y a un mois, ne fait pas cette erreur parce qu'après on s'en veut". La recrue phare de l'été a besoin de rythme et d’enchaîner les matches reconnait Jean-Marc Furlan : "Des joueurs comme Micka, ils ont besoin de temps de jeu, c'est vraiment le profil. Autant avec certains joueurs, il faut aller avec parcimonie autant avec lui c'est le match qui construit son état de forme, c'est l'un des rares. Il me fait penser au joueur des années 80-90 qu'on était.. maintenant les joueurs sont différents."

