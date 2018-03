Auxerre, France

Ils sont restés invaincus près de trois mois. Mais la belle série des footballeurs auxerrois, impossibles à faire chuter sur leurs huit dernières sorties en L2, s'est arrêtée hier soir. Une défaite 2-1 face à Brest, au stade Abbé Deschamps, qui n'a rien d'infamante. Car les icaunais sont tombés sur plus fort. Brest a sorti une grosse prestation, menant à la marque (44e), touchant deux fois les montants, monopolisant souvent le ballon. Quand l'AJA, intéressante, mais maladroite, a cru faire le plus dur, grâce à l'égalisation de la tête de son capitaine Jordan Adéoti (56e) sur un coup-franc excentré de Mickaël Barreto, mais sans réellement pouvoir emballer ce match d'un bon niveau. Les icaunais qui n'ont finalement pas su réagir après le splendide deuxième but breton (Diallo, 68e), consécutif à une mésentente entre Adéoti et Philippoteaux.

Privée à la dernière minute de l'un de ses hommes en forme, Hamza Sakhi, malade, l'AJA concède donc sa première défaite de l'ère Correa en Ligue 2 et voit les rêves de remontada de ses supporters s'évanouir doucement.

L'AJA, qui compte 37 points, est 12ème après la 28ème journée de Ligue 2. Elle compte un match de moins que ses adversaires, rendez-vous reporté que les auxerrois disputeront mardi à Sochaux (dès 18H45, à vivre en intégralité sur France Bleu Auxerre).